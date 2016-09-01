和泰車搶攻豪華車個人租賃市場

2016-09-01

〔記者楊雅民／台北報導〕和泰車（2207）結合轉投資的金雞母和運租車平台，打出「買不如租」號召，以LEXUS入門車款合攻豪華車個人租賃市場，力拚個人租賃長租輛數翻倍。

和運租車總經理謝富來表示，受政府汰舊換新補貼政策影響，今年1~7月租賃新車市場佔整體新車佔比萎縮至10.3%，較去年同期少了約1成。

以往台灣汽車長期租賃市場以企業法人為主，但美國個人汽車長期租賃佔比逐年提升，平均每3輛新車販售，就有1輛以租賃方式辦理，租賃購車占新車購車佔比高達31.1%。

謝富來說，台灣目前個人用車還停留在「只能買」的思維，汽車個人租賃占長期租賃占比僅2%，租戶多為國外企業派駐來台的人員。

搶攻汽車租賃市場空白區，和運喊出「新世代租賃，一租雙享受」訴求，並以租賃LEXUS入門車款CT200h為主打，瞄準35~40歲的個人租賃市場，預期將創造和運和LEXUS豪華車同步成長。

以租賃LEXUS CT200h 3年為例，車價145萬元，若加上3年車輛折舊、乙式全險、牌燃稅費、監理規費等成本，平均月租金約3.5萬元，預估將帶動個人租賃輛數翻倍。