崇佑印度子公司9/12開幕 訂單看到年底
2016-09-01
〔記者張慧雯／台北報導〕受惠印度市場迅速崛起，加上生技醫療工程、機房市場接單順利，崇佑-KY（5543）宣布印度子公司將於9月12日開幕，目前在手訂單看到年底；今年上半年營收達5.4億元、稅後淨利0.25億元，每股稅後盈餘（EPS）1元，法人認為，下半年會比上半年好很多，估計今年全年EPS有挑戰3元的實力。
崇佑-KY總經理唐後麒表示，公司在中國與印度市場接到新大單，總金額達2億元，預計第3季末起金屬天花板與隔間牆體產品將陸續出貨，挹注整體營運成長。
中國新接訂單總金額達1.5億元，目前在手醫院工程訂單數高達10個以上，此外，並取得多家銀行的雲端數據中心機房訂單。至於印度市場方面，唐後麒表示，短短3個月內就接到Goa醫院、Delhi政府部門等工程訂單，總金額達5000萬元，目前正與印度Koran醫院集團持續洽談後續11家醫院擴建的新訂單，更有5家以上生技業者主動洽詢合作機會，唐後麒說，長期來看，印度市場營收比重將有機會與中國市場相當，成為推動未來營運爆發的另一重要引擎。
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