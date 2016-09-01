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伍豐海參崴賭場毛利率逾5成 創全球紀錄

2016-09-01

〔記者卓怡君／台北報導〕伍豐（8076）轉投資俄羅斯海參崴賭場進入豐收期！第3季獲利大增，根據統計，近2個月來客數出現倍增跳躍式成長，月增高達90%，賭場毛利率突破50%，創下全球賭場最高紀錄，俄羅斯總統普丁今日前往海參崴主持第2屆東方經濟論壇，預計將帶動當地新一波熱潮。

伍豐的水晶虎宮殿在稅率僅有1%的優勢下，隨著投注金額擴大，第3季賭場毛利率已突破50%，創下全球賭場毛利率最高紀錄，近期千萬人民幣等級的賭客大增，推升貴賓廳光是單日投注金額就已超越開幕時整個月金額，成長速度與幅度超乎預期，有助賭場獲利成長。

水晶虎宮殿目前VIP廳營收佔比高達70%，VIP廳客戶全部為中國客戶，最近海參崴機場快速道路本週通車，從機場到賭場車程只要15分鐘，伍豐加強與旅行社合作，希望可以帶動一般廳客戶與投注金額成長。

除了賭場進入豐收期之外，伍豐今年本業表現亦相當出色，第2季稅後淨利0.74億元，季增2.44倍，年增78.53%，7月合併營收衝上3.29億元新高，月增16.97%、年增41.9%，伍豐對下半年看法樂觀，營運可望逐季成長，第4季POS機將出現一波耶誕節前拉貨效應，推升營運再攀高峰。

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  • 伍豐轉投資俄羅斯海參崴賭場第3季獲利大增，近2個月來客數出現倍增跳躍式成長。（資料照）

    伍豐轉投資俄羅斯海參崴賭場第3季獲利大增，近2個月來客數出現倍增跳躍式成長。（資料照）

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