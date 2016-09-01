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中國4大國銀 沖銷195億美元不良貸款

2016-09-01

〔編譯王惠慧／綜合報導〕《華爾街日報》報導，今年上半年中國四大國有銀行共沖銷了1303億人民幣（約195億美元）的不良貸款，較去年同期激增44%。

中國四大國有銀行為農業銀行、工商銀行、中國銀行及建設銀行。其中，農業銀行今年上半年壞帳規模最大，且與工商銀行並列四大國銀中獲利成長最慢的兩家銀行。中國工商銀行公布財報顯示，今年上半年工商銀行淨利為1502億人民幣，僅年增0.8%，而數據顯示，第2季中國銀行業整體獲利成長3.2%，只有第1季獲利增長的一半。

近年來，中國銀行必須提備更多資源以因應日漸積累的壞帳，導致沒有閒置資本進行其他投資。報導指出，清理不良貸款有益於這些銀行，截至第2季度，總計四大國銀的不良貸款佔總貸款規模的比率與3月時持平，為3年來首季此一關鍵指標停止增加。

中國企業現正尋求其他形式的融資，銀行7月份新增貸款幾乎全為抵押貸款，顯示新增貸款規模正在萎縮，且2012年以來，中國政府一系列的降息措施也擠壓到銀行的獲利。

另外，中國計畫實施債轉股，允許企業的不良貸款轉換成股權，銀行人士及分析師認為，在接下來幾個月內，中國銀行將可能背負更多可疑資產。

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  • 今年上半年中國四大國有銀行共沖銷1303億人民幣的不良貸款，較去年同期激增44%。圖為位於北京的中國農業銀行大樓。 （路透）

    今年上半年中國四大國有銀行共沖銷1303億人民幣的不良貸款，較去年同期激增44%。圖為位於北京的中國農業銀行大樓。 （路透）

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