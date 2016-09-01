戴爾收購EMC 中國點頭
2016-09-01
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國電腦大廠戴爾週二宣布，已取得中國監管機關同意，計畫9月7日完成對全球最大儲存裝置商EMC的收購案，此案收購金額達600億美元（約1.9兆台幣），將成為有史以來規模最大的科技收購案；週二於紐約股市EMC股價上漲1.12%至28.99美元。
此筆交易已於7月19日經EMC股東投票通過，中國商務部同意則是最後一道關卡，英國《金融時報》報導，戴爾拒絕透露是否對中國做出任何讓步，僅表示「公司的業務、狀態及組織將不會有所改變」。
《華爾街日報》報導，若按收入計算，合併後的公司將成為雲端運算硬體市場的龍頭。此筆交易是希望在日益競爭的環境中，連結兩家公司的優勢，結合伺服器、儲存裝置到供應軟體，增加生產線的全面性。
戴爾表示，併購完成後，公司將更名為戴爾科技（Dell Technologies），目標為提供給客戶資訊科技的一站式服務。EMC的股東將可獲得每股24.05美元的現金，以及由EMC控制的VMware公司一部分經濟利益。
EMC為儲存資訊科技公司，主要提供客戶進行雲端運算的服務，協助客戶的資訊部門以更靈活、有效率的方式儲存、管理、保護及分析對客戶公司而言極為寶貴的資訊，旗下更有多種軟體產品，例如VMware的軟體允許一台電腦同時運行多個操作系統，由於世界500大公司中有99%都使用該軟體，將使戴爾又多了管道，得以接觸到大公司底下的數據中心。
戴爾執行長麥克．戴爾（Michael Dell）表示，「這對戴爾和EMC來說是個歷史性的時刻，透過雙方結合，我們可以在即將發生數位化轉型的新一代IT領域，取得最適宜成長的戰略位置」。
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