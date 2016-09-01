韓進海運聲請破產 陽明、長榮恐遭波及

2016-09-01

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）在債權銀行否決公司自救方案及切斷融資協助後，週三向首爾法院聲請破產接管，南韓政府計畫由現代海鋒公司（Hyundai Merchant Marine）接手收購韓進的健康資產。這家全球第7大航運商破產，反映了當前海運業景氣差及經營慘澹現況。

台灣陽明海運（2609）、長榮海運（2603）和韓進海運都同屬CKYHE海運聯盟，韓進海運先前表示若走上破產，和CKYHE聯盟關係將結束。陽明表示，將清查公司船舶貨載，通知貨主或將安排轉下班船來運送，貨到時間恐稍有延誤。國際貨運承攬業者中菲行執行長林天送表示，韓進所屬船隻停航，市場預期運價將上漲。

韓進海運消息已促使中國上海及廈門、西班牙瓦倫西亞、美國喬治亞州薩凡納（Savannah）等港口封鎖韓進船隻進入，由於擔憂該公司無法支付費用。

韓進海運的債權銀行週二拒絕其財務重整方案，評估方案中包括和租船船東協議新運費、請國外貸款銀行展延部分債務，仍不足以堵住現金缺口。主要債權人韓國產業銀行（KDB）表示，韓進要展延債務，仍需要高達1.3兆韓元（約12 億美元）。

韓進海運隸屬南韓韓進集團，全球金融海嘯後隨著世界貿易量大減，公司連4年（2011-14年）虧損後已資不抵債，迄今年6月止累積債務達6.1兆韓元，現金和約當現金迄去年底剩1804億韓元；今年5月以來，其債權銀行提供的融資援助超過1兆韓元，仍無法逆轉公司財務困境。

韓進集團旗下還有世界第3大航空貨運公司的獲利金雞母大韓航空（Korean Air），大韓航空2014年融資貸款給韓進海運，成為持有韓進海運33%股權的最大股東。

南韓金融服務委員會表示，外界憂心韓進海運遭接管後，韓國航運業競爭力會大減，將敦促現代海鋒收購韓進海運的一部分資產，包括船隻、網絡和職員。現代海鋒公司發言人表示，公司會和政府、韓國產業銀行討論收購相關事宜。現代海鋒為南韓第2大海運商，在債權人主導的債務重整計畫下，正邁向復甦軌道。