中國大車輪胎 美國裁定傾銷
2016-08-31
〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部週一公布，自中國進口的卡車與公共汽車輪胎，以低於市場行情的價格傾銷至美國，初步裁定存在傾銷行為，將通知美國海關對商品課徵相應的保證金。
因應總部設於美國賓州的美國鋼鐵工人聯合會的申訴，商務部啟動對上述中國進口產品的反傾銷稅及反補貼稅調查。商務部指出，進口自中國的這些輪胎的傾銷幅度介於20.87%至22.57%之間，並表示最終裁定將於明年1月公布。美國商務部先前曾表示，將在今年11月宣布與此案相關的反補貼案訊息。
據路透報導，美國官方數據顯示，估計2015年中國外銷至美國的卡車及公車輪胎產品總額達10.7億美元（約339.45億台幣）。最終若裁定中國的傾銷行為確實對國內產業造成傷害，美國國際貿易委員會（USITC）將基於上述傾銷幅度，對中國課徵懲罰性的反傾銷稅，預計此一訊息明年3月公布。
中國媒體《新華社》報導，中國商務部多次重申，這是不公正和歧視性的作法，要求美國遵守其反貿易保護主義的承諾。
美國商務部本月中旬才初步裁定中國進口的雙軸地工格網產品存在傾銷行為，此案也是基於美國國內廠商提出申訴展開的調查，該產品被廣泛用於鋪設道路、鞏固地基等基礎建設工程；美國商務部與USITC分別將於今年12月及明年2月對此案做出最終裁定。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 得罪金正恩 北韓兩高官遭砲決
- 農藥檢驗 花蓮農產九成八合格
- 木棧道落差、步道封閉 龍鳳漁港行有礙
- 改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴
- 小英授旗打氣 帕運戰將啟程
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 上屆柔道銀恨 李凱琳再拚帕運
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 一朗美職16年 盜壘皆達雙位數
- 金智娟勾豹小子合體尬歌
- 苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住
- 女病患術後幻覺 指控男醫師襲胸
- 兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬
- 疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭
- 陸軍怎麼了？3天3軍人自殺
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 果農拾金不昧 警察救回尋短婦
- 義大利救6500難民
- 亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒
- 中職彈力球話題「彈」出檯面
- 後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 〈幸福補習班〉太自戀 活該你單身
- 柯市府二備金 續編12.5億
- 泫雅周日會台粉加碼獻唱 現場驚喜call out歌迷
- 自由廣場》〈青年論政〉「台西經驗」看許厝國小爭議
- 丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 首辦敬老愛心卡 西屯親送達
- 台日男足友誼賽》東亞盃班底 明上陣抗日
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 介入兆豐案惹議 彭淮南：受金管會之託
- 聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中國大車輪胎 美國裁定傾銷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分