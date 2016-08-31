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中國大車輪胎 美國裁定傾銷

2016-08-31

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部週一公布，自中國進口的卡車與公共汽車輪胎，以低於市場行情的價格傾銷至美國，初步裁定存在傾銷行為，將通知美國海關對商品課徵相應的保證金。

因應總部設於美國賓州的美國鋼鐵工人聯合會的申訴，商務部啟動對上述中國進口產品的反傾銷稅及反補貼稅調查。商務部指出，進口自中國的這些輪胎的傾銷幅度介於20.87%至22.57%之間，並表示最終裁定將於明年1月公布。美國商務部先前曾表示，將在今年11月宣布與此案相關的反補貼案訊息。

據路透報導，美國官方數據顯示，估計2015年中國外銷至美國的卡車及公車輪胎產品總額達10.7億美元（約339.45億台幣）。最終若裁定中國的傾銷行為確實對國內產業造成傷害，美國國際貿易委員會（USITC）將基於上述傾銷幅度，對中國課徵懲罰性的反傾銷稅，預計此一訊息明年3月公布。

中國媒體《新華社》報導，中國商務部多次重申，這是不公正和歧視性的作法，要求美國遵守其反貿易保護主義的承諾。

美國商務部本月中旬才初步裁定中國進口的雙軸地工格網產品存在傾銷行為，此案也是基於美國國內廠商提出申訴展開的調查，該產品被廣泛用於鋪設道路、鞏固地基等基礎建設工程；美國商務部與USITC分別將於今年12月及明年2月對此案做出最終裁定。

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