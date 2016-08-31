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SK海力士 未通過新iPhone認證

2016-08-31

〔編譯盧永山／綜合報導〕市場盛傳蘋果將在9月初發表iPhone 7和7 Plus，但這2款新iPhone一直面臨零件供應的問題，現在又傳蘋果DRAM供應商SK海力士的產品未能通過驗證，讓2款新iPhone能否順利開賣蒙上陰影。

市場調查機構集邦科技內部人士指出，蘋果主要的DRAM供應商SK海力士的記憶體晶片LPDDR4未能通過蘋果驗證，使得蘋果可能轉向美光和三星電子下單，以因應可能的供應短缺。但這個供應短缺問題不可能快速解決，將持續到2017年第一季，對2款新iPhone而言可不是好消息。

美光已接到2款新iPhone的大量訂單，並將20奈米記憶體晶片的產能擴大到8萬片，這是因為三星電子已吃下蘋果近5成的記憶體訂單，已無力再接大單。

此外，iPhone 6和6 Plus因觸控螢幕出現設計缺陷而無法使用，手機用戶向蘋果反映，蘋果卻拒絕修復，已提出集體訴訟。爆發問題的機型會在螢幕上方出現一個灰色閃爍條紋，影響觸控螢幕的使用。

原告在訴狀中還指出：「 iPhone 6和6 Plus已不適合作為智慧手機來使用，因為它的觸控螢幕有缺陷。」原告委任律師稱，蘋果涉嫌詐欺和違反加州消費者保護法，將尋求賠償。

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