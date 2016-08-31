《台股青紅燈》股民與小英

2016-08-31

台股漲到9千點，投資人卻很少賺到錢，很好玩的，股民的邏輯跟小英的施政邏輯很像，猶豫不決是最大特色，所以投資人在多頭行情中只能喊燒，而小英即使掌握行政權、立法權，仍然不敢果斷決策，以致民調支持度直直落。

小英以絕對多數擊敗對手，民進黨也首次在國會過半，乃建黨以來最風光的時刻，但就像投資人滿手現金，面對大漲的股市卻遲遲不敢進場。即便進場，也全無定見，到底要買哪一檔股票，猶豫半天，沒有答案，然而心情又急，於是只好看盤面上哪一檔股票在漲就跟著買。

這種隨波逐流、射飛鏢式的投資，不可能有好的績效。同樣的，小英那種誰分貝愈高就聽誰的執政模式，也是不可能有好的政績，反而造成抗爭四起，烽火蔓延，整天救火就累死了，哪有餘裕思考國家大政？

小英是台灣第一位女總統，且將民進黨帶到歷史高峰，可謂拿到一手好牌，如果不知好好運用，真是暴殄天物，浪費了台灣人民的恩賜。而且，以目前民調下跌的速度，小英能不能撐完全場，不無疑義。同理，全球負利率氾濫，台灣錢淹腳目，卻讓台股要死不活，成為低本益比的市場，如此反噬台灣經濟，恐怕只會加深景氣的陰霾。

（多哥）