iPhone 7 9月7日亮相

2016-08-31

蘋果公司已向新聞工作者發出「特別活動」邀請函,9月7日上午10點(台灣時間8日凌晨1點)將於舊金山比爾格雷厄姆市政禮堂舉行新品發表會,外界預期蘋果屆時將發表新一代iPhone智慧手機(或稱iPhone 7)、Apple Watch智慧錶、iOS 10軟體等系列產品。外界預料,iPhone 7與7 Plus手機螢幕尺寸沒有改變,仍將維持4.7吋與5.5吋的規格,HOME鍵新設計則改為觸壓感測,耳機插孔移除、由「第2個揚聲器」取代;新Apple Watch則訴求GPS衛星定位追蹤及其他新的保健功能。

蘋果沿襲過去一貫隱密作風,邀請函上除說明日期、時間、地點外,在白色與彩色光點的黑色底圖上,只打上「7日見」(See you on the 7th)大大白色文字。不過,分析師仍指出邀請函上暗藏的新產品線索;BGC Partners分析師吉利斯說,邀請函上兩個白色光點就是指「雙鏡頭」,且活動日訂在7日,如同在暗示「iPhone 7」。彭博另引述消息報導,蘋果目前針對專業使用者,正開發新功能的iPad平板、Mac筆電和桌機。

(文:編譯楊芙宜)