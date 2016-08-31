iPhone 7 9月7日亮相
2016-08-31
蘋果公司已向新聞工作者發出「特別活動」邀請函，9月7日上午10點（台灣時間8日凌晨1點）將於舊金山比爾格雷厄姆市政禮堂舉行新品發表會，外界預期蘋果屆時將發表新一代iPhone智慧手機（或稱iPhone 7）、Apple Watch智慧錶、iOS 10軟體等系列產品。外界預料，iPhone 7與7 Plus手機螢幕尺寸沒有改變，仍將維持4.7吋與5.5吋的規格，HOME鍵新設計則改為觸壓感測，耳機插孔移除、由「第2個揚聲器」取代；新Apple Watch則訴求GPS衛星定位追蹤及其他新的保健功能。
蘋果沿襲過去一貫隱密作風，邀請函上除說明日期、時間、地點外，在白色與彩色光點的黑色底圖上，只打上「7日見」（See you on the 7th）大大白色文字。不過，分析師仍指出邀請函上暗藏的新產品線索；BGC Partners分析師吉利斯說，邀請函上兩個白色光點就是指「雙鏡頭」，且活動日訂在7日，如同在暗示「iPhone 7」。彭博另引述消息報導，蘋果目前針對專業使用者，正開發新功能的iPad平板、Mac筆電和桌機。
（文：編譯楊芙宜）
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