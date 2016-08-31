中國社保費率比美日高 工人成本是印尼3倍
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國國家發改委29日公布報告，坦言中國企業員工目前5項社會保險費率占薪資總額達逾39%，為世界第13高，遠高於美國、日本、南韓費率；再加上住房公積金的「五險一金」名義費率已高達60%左右，在中國僱用1名工人成本，印尼可僱用3人，使中國製造業競爭力大減，釋放降費率的政策信號。
社保費率 占薪資39％
中國發改委報告指出，5項社保總費率為工資總額的39.25%，接近法、德、義大利等歐洲福利國家40%的繳費門檻，還比美國、日本和南韓社保繳費率分別高出23個、14個和24個百分點，約是菲律賓的3倍、泰國3.8倍、墨西哥4.8倍。
報告指出，加上中國各地住房公積金繳費10%到24%，「五險一金」費率約達60%，已成為企業用工成本持續上漲、影響企業生產經營平穩的重要因素，使中國製造業競爭力大打折扣。據中國分類資訊網站58同城統計，去年中國藍領月均收入突破4500人民幣（約台幣2萬1600元），已高於台灣每月基本工資2萬0008元。
報告說，在中國1名工人的費用，在泰國可僱用1.5名，在菲律賓可僱用2.5名，在印尼可僱用3.5名；中國勞動力成本優勢已被東南亞國家取代，而美國等推出「再工業化」、「重振製造業」等計畫，使中國製造業面臨巨大挑戰。
中國藍領 收入比台灣高
報告釋放調降社保費率的信號，指可大幅降低在中國的企業用工成本；初步測算降社保費率每年可為企業減少負擔1000億元人民幣（以下同）以上，調降企業住房公積金繳存比例每年可為企業減少負擔約400億元，各項措施綜效約1500億元，不僅有助於推動企業轉型升級和創新發展，且推算可帶動今年GDP（國內生產毛額）成長率約0.137個百分點。
牛津經濟研究院先前表示，考量工資增漲、人民幣升值、生產效率等因素，中國單位勞動力成本僅比美國低4%，是印度的2倍多，明顯高於墨西哥、日本等國。波士頓顧問公司去年曾指出，同一件產品在美國製造成本是1美元，在中國則需要0.96美元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 得罪金正恩 北韓兩高官遭砲決
- 農藥檢驗 花蓮農產九成八合格
- 木棧道落差、步道封閉 龍鳳漁港行有礙
- 改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴
- 小英授旗打氣 帕運戰將啟程
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 上屆柔道銀恨 李凱琳再拚帕運
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 一朗美職16年 盜壘皆達雙位數
- 金智娟勾豹小子合體尬歌
- 苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住
- 女病患術後幻覺 指控男醫師襲胸
- 兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬
- 疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭
- 陸軍怎麼了？3天3軍人自殺
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 果農拾金不昧 警察救回尋短婦
- 義大利救6500難民
- 亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒
- 中職彈力球話題「彈」出檯面
- 後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 〈幸福補習班〉太自戀 活該你單身
- 柯市府二備金 續編12.5億
- 泫雅周日會台粉加碼獻唱 現場驚喜call out歌迷
- 自由廣場》〈青年論政〉「台西經驗」看許厝國小爭議
- 丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 首辦敬老愛心卡 西屯親送達
- 台日男足友誼賽》東亞盃班底 明上陣抗日
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 介入兆豐案惹議 彭淮南：受金管會之託
- 聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦
標題：中國社保費率比美日高 工人成本是印尼3倍
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email