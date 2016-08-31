中國社保費率比美日高 工人成本是印尼3倍

2016-08-31

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中國國家發改委29日公布報告，坦言中國企業員工目前5項社會保險費率占薪資總額達逾39%，為世界第13高，遠高於美國、日本、南韓費率；再加上住房公積金的「五險一金」名義費率已高達60%左右，在中國僱用1名工人成本，印尼可僱用3人，使中國製造業競爭力大減，釋放降費率的政策信號。

社保費率 占薪資39％

中國發改委報告指出，5項社保總費率為工資總額的39.25%，接近法、德、義大利等歐洲福利國家40%的繳費門檻，還比美國、日本和南韓社保繳費率分別高出23個、14個和24個百分點，約是菲律賓的3倍、泰國3.8倍、墨西哥4.8倍。

報告指出，加上中國各地住房公積金繳費10%到24%，「五險一金」費率約達60%，已成為企業用工成本持續上漲、影響企業生產經營平穩的重要因素，使中國製造業競爭力大打折扣。據中國分類資訊網站58同城統計，去年中國藍領月均收入突破4500人民幣（約台幣2萬1600元），已高於台灣每月基本工資2萬0008元。

報告說，在中國1名工人的費用，在泰國可僱用1.5名，在菲律賓可僱用2.5名，在印尼可僱用3.5名；中國勞動力成本優勢已被東南亞國家取代，而美國等推出「再工業化」、「重振製造業」等計畫，使中國製造業面臨巨大挑戰。

中國藍領 收入比台灣高

報告釋放調降社保費率的信號，指可大幅降低在中國的企業用工成本；初步測算降社保費率每年可為企業減少負擔1000億元人民幣（以下同）以上，調降企業住房公積金繳存比例每年可為企業減少負擔約400億元，各項措施綜效約1500億元，不僅有助於推動企業轉型升級和創新發展，且推算可帶動今年GDP（國內生產毛額）成長率約0.137個百分點。

牛津經濟研究院先前表示，考量工資增漲、人民幣升值、生產效率等因素，中國單位勞動力成本僅比美國低4%，是印度的2倍多，明顯高於墨西哥、日本等國。波士頓顧問公司去年曾指出，同一件產品在美國製造成本是1美元，在中國則需要0.96美元。