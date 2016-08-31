中信台灣夢計畫 助七美學童圓夢

2016-08-31

〔記者李靚慧／台北報導〕擔心島上孩子們沒有夢想、失去競爭力，澎湖縣七美鄉西湖村村長呂汶駿，去年爭取加入中信慈善基金會「台灣夢計畫」，短短9個月的時間，孩子們變得樂於助人、有理想，昨日更自籌經費，成功完成「圓夢之旅」。

七美鄉是離島中的離島，島上雖有著名觀光景點，但也因為人口嚴重外移、交通不便等因素，教育資源相當匱乏，在加入「台灣夢計畫」後，孩子們不但接觸各類多元課程，成就感與自信心更是大幅提高。

村長呂汶駿指出，七美的孩子對台北充滿憧憬，但因家庭能力有限，無力支付旅費，所以自去年冬天開始，孩子們計畫自行賺取旅費到台北圓夢，包括義賣手工環保編織包、結合澎湖縣政府封街義賣，歷時8個月，終於籌募7萬元，在開學前實現圓夢之旅。這趟圓夢之旅，首站來到南港參觀中國信託金融園區，小朋友們看到一樓大廳生生不息裝置藝術，直說又大又乾淨好玩；中信慈善基金會副董事長陳國世，也親自操作指靜脈自動櫃員機（ATM），示範無卡提款，讓孩子們大呼神奇。

中信慈善基金會辜仲諒董事長則招待孩子們遊覽陽明山，讓這群來自海邊熟稔水性的七美孩子，在露天游泳池大展泳技，晚上則前往新莊棒球場觀看棒球比賽。孩子們也回贈紅火龍果、手作編織斗笠及卡片，當面向辜仲諒表示感謝。

中信慈善基金會推動「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，目前全台已有18個築夢基地，總計有322位國小弱勢學童接受長期照顧，超過300位社區志工與居民投入計畫。該基金會期許，「台灣夢計畫」喚起社區居民對街坊兒童的關心，並鼓勵孩子找到夢想、改變未來。