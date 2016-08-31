中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童
2016-08-31
〔記者李靚慧／台北報導〕「2016中國信託女子公開賽」明天（9月1日）正式開打，昨天（30日）特別安排「職業業餘配對賽慈善賽」主辦單位中國信託銀行與中信慈善基金會，邀請多位知名職業選手與貴賓客戶搭檔為愛揮桿，共募得1000萬元，將用來幫助偏鄉弱勢孩童。
今年適逢中國信託成立50週年，中國信託銀行董事長童兆勤指出，中國信託走過50年，未來除持續業務發展，更要從慈善、藝文、反毒和教育等面向參與公益。
中信慈善基金會副董事長陳國世則強調，該行除為世界女子高球好手搭建交流平台，更結合公益慈善，號召許多善心人士架構出愛的舞台。去年曾出席「職業業餘配對賽」的台灣高球一姊盧曉晴（，參加完里約奧運後，即回國準備此次比賽。盧曉晴說，去年由於行程安排，來不及參加正規賽事，但透過「職業業餘配對賽」貢獻己力，感覺意義非凡，今年以實際行動支持，擴大慈善效益。另中國信託贊助的林子麒、葉欣寧、郭艾榛及石昱婷等職業好手，也在配對賽中賣力揮桿。
此次「職業業餘配對賽」只要擊出Par，中國信託就捐出5000元；擊出Birdie，捐出2萬元；擊出Eagle捐出5萬元；擊出Hole in One，捐出50萬元；若能擊出Double Eagle，則捐出100萬元，昨日成功募集504萬5000元，並獲中信慈善基金會副董事長陳國世熱情加碼至1000萬元。
相關善款將全數投入中信慈善基金會所推動的「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，為全台18個偏鄉社區打造築夢基地，解決弱勢孩童生活及教育資源匱乏的難題，預計幫助322名弱勢孩童的生活。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 中信女子公開賽
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東石漁港疑小轎車衝入海中 消防人員搜救中
- 南市議長補選 誰會出線…
- 錦雯琇琴私下不聯絡 默契出奇好
- 得罪金正恩 北韓兩高官遭砲決
- 農藥檢驗 花蓮農產九成八合格
- 木棧道落差、步道封閉 龍鳳漁港行有礙
- 改善空污 鍋爐硫氧化物排放標準加嚴
- 小英授旗打氣 帕運戰將啟程
- 企業提供托育 最高補助60萬
- 女子樹林鬧區墜樓亡 警不排除男友推下樓
- 洪秀柱談黨產 要求李登輝出面說清楚講明白
- 上屆柔道銀恨 李凱琳再拚帕運
- 觀光客多 YouBike將進駐瑞芳
- 一朗美職16年 盜壘皆達雙位數
- 金智娟勾豹小子合體尬歌
- 苗縣府促塗銷2路段 頭份停車收費卡住
- 女病患術後幻覺 指控男醫師襲胸
- 兒關機看電影 百公尺外…爸媽被詐80萬
- 疑心老同事害離職 開車尾隨轟爆頭
- 陸軍怎麼了？3天3軍人自殺
- 遠距投籃練罰球 魔獸防駭新招
- 建物給水鉛管汰換 每戶最多補助1萬
- 果農拾金不昧 警察救回尋短婦
- 義大利救6500難民
- 亞洲挑戰盃國手「大換血」 小鮮肉接棒
- 中職彈力球話題「彈」出檯面
- 後門一陣喀喀喀 員工智逮慣竊
- 涉詐領健保費 馬光中醫負責人被訴
- 〈幸福補習班〉太自戀 活該你單身
- 柯市府二備金 續編12.5億
- 泫雅周日會台粉加碼獻唱 現場驚喜call out歌迷
- 自由廣場》〈青年論政〉「台西經驗」看許厝國小爭議
- 丁渝洲︰讓國軍真正走向國家化
- 全套金獎繪本 台僑慨贈斗六
- 15萬現金丟垃圾車 1小時找回
- 首辦敬老愛心卡 西屯親送達
- 台日男足友誼賽》東亞盃班底 明上陣抗日
- 買通「杉林溪」 包商修路兼盜木
- 介入兆豐案惹議 彭淮南：受金管會之託
- 聊天吵架提告 酒駕赴警所送辦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分