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中信女子公開賽 為愛揮桿援助偏鄉孩童

2016-08-31

〔記者李靚慧／台北報導〕「2016中國信託女子公開賽」明天（9月1日）正式開打，昨天（30日）特別安排「職業業餘配對賽慈善賽」主辦單位中國信託銀行與中信慈善基金會，邀請多位知名職業選手與貴賓客戶搭檔為愛揮桿，共募得1000萬元，將用來幫助偏鄉弱勢孩童。

今年適逢中國信託成立50週年，中國信託銀行董事長童兆勤指出，中國信託走過50年，未來除持續業務發展，更要從慈善、藝文、反毒和教育等面向參與公益。

中信慈善基金會副董事長陳國世則強調，該行除為世界女子高球好手搭建交流平台，更結合公益慈善，號召許多善心人士架構出愛的舞台。去年曾出席「職業業餘配對賽」的台灣高球一姊盧曉晴（，參加完里約奧運後，即回國準備此次比賽。盧曉晴說，去年由於行程安排，來不及參加正規賽事，但透過「職業業餘配對賽」貢獻己力，感覺意義非凡，今年以實際行動支持，擴大慈善效益。另中國信託贊助的林子麒、葉欣寧、郭艾榛及石昱婷等職業好手，也在配對賽中賣力揮桿。

此次「職業業餘配對賽」只要擊出Par，中國信託就捐出5000元；擊出Birdie，捐出2萬元；擊出Eagle捐出5萬元；擊出Hole in One，捐出50萬元；若能擊出Double Eagle，則捐出100萬元，昨日成功募集504萬5000元，並獲中信慈善基金會副董事長陳國世熱情加碼至1000萬元。

相關善款將全數投入中信慈善基金會所推動的「台灣夢—兒少社區陪伴扎根計畫」，為全台18個偏鄉社區打造築夢基地，解決弱勢孩童生活及教育資源匱乏的難題，預計幫助322名弱勢孩童的生活。

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