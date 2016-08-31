高鐵桃園土地標售 2年跌價近4成

2016-08-31

〔記者徐義平／台北報導〕高鐵桃園站土地價格撐不住，2年打超過6折標售。高鐵局昨公告標售桃園、新竹、台中及台南站等4站周邊土地計21筆，標售總底價將近百億元。高鐵局第五組組長陳慧君指出，相較多年前標售時的底價，目前公告底價至少修正1成。不過，桃園站青昇段460、461地號對照2年前每坪標售底價近130萬元，目前每坪底價僅80萬出頭，相當於打了6折多。

根據高鐵局公告，預計標售的土地，包括桃園站5筆土地、新竹站6筆土地、台中站6筆土地及台南站4筆土地等，除桃園、新竹站部分土地之前曾標售外，台中及台南站土地為首次釋出標售，總計4站標售土地面積約2萬4290.75坪，合計標售底價達98.21億元，21筆土地預計10月4日開標。

其中桃園站青昇段460、461地號等2筆商業區土地，2014年6月底標售時，每坪底價約128.93萬元，不過，根據昨日最新公告，再度標售的每坪底價分別約為83.97萬元、80.33萬元，2年內光是底價，便分別打了65折、62折左右。

根據內政部實價網揭露資訊，青昇段4年來計有41筆土地實價紀錄，其中商業地出現每坪最高實價160萬元，即便是最便宜的商業地，實價每坪也要102萬元，昨日公告的商業地底價，相較商業地價格最高點時，4年來商業地價格等於腰斬。