全台待售房屋40萬戶 台中逾7萬戶最嚴重
〔記者徐義平／台北報導〕房產銷售平台統計，全國待售房屋高達40萬戶，統計業者認為，此數據顯示房市賣壓沉重，不過，對照第一季全國房屋稅籍資料高達833.83萬戶的房屋數量，其實占比不到5%，再比較2014年全國空屋約85萬戶，空屋率超過10%，其實目前台灣房市怪象是，空屋比待售房屋還要多。對此，房產業者解讀，如何將空屋釋出並有效運用，才是此波房市政策的主要關鍵。
根據屋比趨勢研究中心統計，全台推估有39.66萬戶的待售房屋，若對比推估今年全國全年買賣移轉棟數為22.73萬棟，則需要1.7年才能去化目前拋售的房屋。
六都待售住宅則均超過2.4萬戶，台中市賣壓最沉重，高達7.16萬戶待售房屋；其次為新北市4.51萬戶；桃園市4.28萬戶；高雄市3.87萬戶；台南市有2.92萬戶；台北市有2.42萬戶，光是六都待售房屋賣壓便高達25.18萬戶，占全國待售房屋比率高達63.49%。屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，受到政府調控房市影響，近2年房市交易量能大幅萎縮，房屋去化速度相當緩慢，整體房市賣壓可謂相當沉重。
不過，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，光看待售房屋總數，無法感受市場變化，若能觀察長期委售數量並相互比對，才能發現售屋壓力是否增加。
根據不動產資訊平台統計，第一季全國稅籍住宅數量達833.83萬戶，截至2014年12月，空屋數量達84.99萬戶，空屋率超過10%，對比全國近40萬戶待售房屋，顯示空屋竟然高過待售房屋數量。住商不動產企畫研究室主任徐佳馨指出，待售房屋應比數據少，加上目前處於低利率，也很難遇到前幾波循環時的屋主斷頭潮，雖有加稅逼量的說法，但如果買方購屋能力無法提升，一樣會陷入僵局。
至於北台灣新建案待售餘屋狀況，《住展》雜誌企研室經理何世昌指出，今年北台灣房市因降價案湧現，成交量終於反彈回升，餘屋量也控制在安全水位，如台北市近四年新建案餘屋量僅約2000戶，減輕競爭壓力。當新建案開始降價，新古屋與中古屋勢必要跟進才能套現，否則房屋待售期恐怕持續拉長。
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