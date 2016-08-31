涉兩度炒作龍邦股票 朱國榮被起訴

2016-08-31

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國寶集團總裁朱國榮所涉龍邦炒股案，認定朱國榮在100年12月至102年2月間，分兩波炒作龍邦股價，獲利約3000萬元；昨依違反證券交易法將朱國榮、朱的秘書曾子育、國寶人壽前投資長洪秀惠、國寶人壽投資長連乾良、司機廖進益、女性友人林桂馨等6人起訴。

至於同案被告朱的前妻劉慶珠、恒輝不動產董事長李勁節等人，則因罪證不足獲不起訴。

檢調獲報，100年12月至101年2月間、101年11月至102年2月間，朱國榮涉兩度利用人頭帳戶，透過連乾良、洪秀惠等人炒作龍邦股票，並以大量成交及連續高價買進等方式，將龍邦從每股9.82元炒作到37.15元，獲利約3000萬元。

前年8月，檢調曾兵分14路搜索國寶及朱國榮辦公室等多處，約談朱國榮等十多人，朱國榮當時訊後被依違反證交法，諭令200萬元交保。