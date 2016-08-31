推動Fintech 多數證券期貨業者觀望
2016-08-31
〔記者陳永吉／台北報導〕證交所昨天公布資本市場推動發展金融科技（Fintech）問卷調查結果，調查顯示，多數業者都只說不做，其中78家證券期貨業者，僅有近兩成設立大數據專責部門，多數業者都想等相關金融科技技術成熟後才投入發展，心態相對保守。
證交所資服部副理蔡修盛表示，這次問卷主要是針對證券、期貨業者，以及資訊服務、新創業者進行調查，發出的195份問卷，回覆102件。從業者回覆的資訊進行統計，得到幾個結論。
首先是業者對金管會推動十大金融科技計畫都顯得相當支持，贊同比率達83%，其中證券期貨業者熟悉這些政策的比率達85%，資訊廠商及新創業者62%；至於業者金融科技政策應該著重的項目依序為「建構整合安全的網路身分認證機制」、「建立金融資訊安全分享」、「金融人才培訓」。
蔡修盛進一步指出，從調查結果來看，目前發展金融科技以資訊服務、新創業者腳步較為積極，反觀證券期貨業者則相對保守，對於實體據點虛擬化有66%的業者未做研究，也只有21%的業者設有實體服務虛擬化專責部門、18%的業者設有機器人理財專責部門。
至於資本市場在金融科技應該扮演甚麼角色？調查顯示，證券業者認為資本市場應以推動成熟技術為主，資訊業者則認為資本市場應扮演籌資管道，並共同認為建置技術交流平台，只是台灣需要面對法令規範的鬆綁，並缺乏足夠的金融人才。
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