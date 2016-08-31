促正視中國競爭威脅 半導體大老9/7面見總統
〔記者洪友芳／新竹報導〕中國半導體業崛起，台灣新政府對半導體業政策動向不明，引起產業界憂心，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長盧超群、台積電共同執行長魏哲家、聯發科董事長蔡明介與日月光董事長張虔生等產業供應鏈領袖群，預計9月7日將集體面見總統蔡英文，當面請求政府重視半導體業，正視中國對台灣的競爭威脅問題。
半導體年度盛會─「SEMICON Taiwan國際半導體展」，預計9月7日在台北南港展覽館登場，共計700家廠商、逾1600個攤位參展。SEMI台灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體產業已連續6年蟬聯全球最大半導體設備與材料市場，其中台積電今年上修資本支出達105億美元，勢必帶動相關設備材料供應鏈也跟著受惠成長。
據了解，中國半導體業在政策扶植下，積極展開併購、成立新創公司等動作不斷，資金、市場、人才與技術發展快速，崛起之勢不容小覷，新政府開放政策不明，引發產業界憂心，趁國際半導體展期，SEMI台灣區結合TSIA國內外產業領袖們，將於9月7日下午在經濟部、科技部等相關部會首長陪同下，集體面見總統蔡英文。
台積電、聯電等晶圓廠關心用電與人才問題，像台積電產值貢獻台灣GDP（國內生產總額）越來越高，但用電量隨著擴產需求，也逐年增加，預估到2022年用電量約是目前的1.85倍，台積電期望新政府能及早備妥明確電力來源政策，才能在台灣持續投資。
中國的IC設計產值已超越台灣IC設計的產值，業界預期蔡明介、盧超群等大老勢必希望新政府能對兩岸產業合作朝更開放立場；封測大廠矽品董事長林文伯日前也直言，政府要看清中國市場的成長已不可逆轉，應該利用優勢去換取市場空間，兩岸如果能合作與相互投資，台灣半導體產業才能持續壯大，活得更久。
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