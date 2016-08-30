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前力霸主秘遭通緝 落魄街頭被逮

2016-08-30

〔記者王冠仁／台北報導〕前力霸集團主任秘書符捷先，因涉及力霸集團掏空案、犯下偽造文書罪及違反證券交易法遭判刑兩年定讞，因害怕再次坐牢「搞失蹤」，檢方多次傳喚、拘提不到，今年二月對他發布通緝。他跑路半年，直到昨天早上外出看病，拿著藥袋站在台北街頭，巡邏員警以為是一般老翁身體不適，上前關懷，想不到竟查出「大有來頭」的通緝身分。

據了解，七十五歲符捷先，數十年前擔任力霸集團主任秘書，還兼任大宗物資採購經理、旗下多家小公司董事長。

警方表示，為彌補力霸集團資金缺口，符涉嫌與已故的力霸集團創辦人王又曾，以虛偽循環交易，藉由預付大宗穀物款等名目，掏空集團數十億資產，直到被檢調查獲，最後被法院判刑兩年。

符不願連累妻子、小孩，掏空案爆發後與妻子離婚；他曾因相關案件入監服刑，刑滿出獄後，自知尚有數案仍在打官司，由於不想再坐牢，判刑確定後就落跑，半年多來在雙北地區親友家借住、躲藏。

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  • 前力霸集團主任秘書符捷先（中）被解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

    前力霸集團主任秘書符捷先（中）被解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

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