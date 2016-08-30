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社會住宅 維持三成比例給弱勢

2016-08-30

〔記者蕭婷方、羅添斌／台北報導〕行政院推動社會住宅，原訂上週四行政院院會要通過「住宅法修正草案」，因社宅提供弱勢族群入住比例過低引發爭議而臨時喊卡。「行政立法政策協調會報」昨討論住宅法修正草案達成共識，內政部政次花敬群會後受訪表示，社會住宅保留弱勢比例維持三十％，十二項弱勢認定標準不取消。

行政立法政策協調 達成共識

據轉述，民進黨立委陳其邁、吳玉琴、李麗芬、王榮璋、李俊俋堅持，過去民進黨主張社會住宅弱勢比例應有三成，認為政府不應擔憂社會住宅恐產生鄰避效應、遭附近居民反彈就降低，「該堅持的還是要堅持」。

李俊俋會後受訪表示，社會住宅弱勢比例三十％是民進黨長期以來的主張，政府應要花時間說服各界、向大眾說明社會住宅照顧弱勢的意義。陳其邁也強調，十二項弱勢身分認定中不乏低收入戶、身心障礙者等，還是應由中央立法保障，避免這些弱勢族群權益被犧牲。

至於提高比例是否會增加過多經費負擔，陳其邁昨於臉書提出社會住宅新建成本試算，指出若弱勢比例由二十％提高為三十％，總經費將因此增加兩百四十億元，分五十年攤還，每年約增加四．八億元，應尚在政府可負擔範圍內。

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