葉倫鬆口升息 亞幣應聲全倒
2016-08-30
「葉奶奶」演說 大振鷹派士氣
〔記者盧冠誠／台北報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫上週五在眾所矚目的傑克森霍爾（Jackson Hole）年會上發表「鷹派」談話，激勵週一國際美元彈升，主要亞洲貨幣幾乎全倒。
昨日新台幣盤中一度重挫逾兩角，在出口商順勢進場拋售美元下，貶幅才逐步收斂，終場仍大貶一．二九角，以三十一．八○一元兌一美元作收；匯價連兩貶並創一週新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量暴增至十二．八八億美元。
「老鷹正在空中盤旋！」外匯交易員說，相較八月中旬，Fed鷹、鴿兩派相繼放話，現在終於等到掌門人出來開示了，讓先前瘋狂湧入亞洲新興市場的熱錢，嚇出一身冷汗。
台幣走貶0.41％ 日圓狂瀉近2％
主要亞洲貨幣昨以日圓狂瀉近二％最高，不少抓住暑假尾巴、赴日旅遊的民眾看到，幾乎傻眼，大嘆「怎麼玩回來了才開貶」；此外，韓元單日亦重挫一％，馬幣、星幣貶幅分別為○．七四％、○．六七％，新台幣則是走貶○．四一％。
匯銀主管表示，葉倫這次談話，雖未明確指出Fed下一步將怎麼做，卻強化了今年再度升息的可能。
由堪薩斯Fed每年八月下旬舉辦的Jackson Hole年會，是受到全球關注的盛會，與會者包括重量級央行官員及經濟學家，尤其自二○○八年金融海嘯後，變成觀察Fed貨幣政策未來走向的重要會議。
Fed去年十二月展開近十年首度升息，外匯交易員認為，「葉奶奶」本次演說一結束，大幅提振鷹派士氣，外界預期，即便九月不升息，最晚也會在十二月的聯邦公開市場委員會（FOMC）有所行動、重啟升息。
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