公司債、金融債停徵證交稅 擬延長10年
2016-08-30
〔記者盧冠誠／台北報導〕對於金管會今天將向行政院報告「金融挺實體經濟方案」，其中，為降低企業籌資成本，擬把公司債及金融債停徵證交稅延長10年，並研議債券ETF等固定收益基金免證交稅，對此，財政部傾向支持。
財政部次長蘇建榮昨日表示，這個部分已跟金管會討論過，而公司債及金融債停徵證交稅延長10年，對稅損影響不大。官員指出，公司債及金融債的證交稅稅率為千分之一，原定今年底落日後就要恢復課徵，目前低利環境下，若要課證交稅，發行成本會太高；此外，債券ETF基金因成本高，相關產品根本乏人問津，若停徵證交稅，稅收損失幾乎是零。
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