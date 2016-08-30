不滿佣金被砍 壽險業工會向金管會陳情

2016-08-30

〔記者廖千瑩／台北報導〕金管會緊盯壽險保單費差損問題，繼砍完銀行保險通路佣金後，將砍向分期繳商品，引發壽險業務員不滿，認為砍佣金將影響生計；11家保險業務員工會昨向金管會保險局陳情，希望正視分期繳保單降佣問題，且盼建立勞方溝通平台管道。

金管會保險局昨天也回應，針對保單附加費用問題，將在3個月內訂出營業費用自律規範，且通路多元是趨勢，金管會不會偏袒銀行或保險業任一方。

不滿壽險業者將大砍業務員佣金，昨天有包括南山人壽工會、元大人壽工會等11家工會聯合到金管會陳情，主要訴求有二，一是針對分期繳保單降佣，希望能就精算部分提出建言；二是目前券商、銀行都在賣保險，盼主管機關能夠重視保險業務員的專業。

業務員工會指出，過去台灣沒有保險公司因為賣保險賣到倒閉，反倒是經營不善而關門的，時有所聞，他認為不應只有資方聲音，希望能夠建立全國壽險業務員聯合工會的機制，有一個管道可以當面向金管會表達業務員所面臨的困境。

業務員工會也強調，業務員收入多仰賴保單佣金，現行佣金率已經不高，加上保單責任準備金利率又降，保單賣不動，希望不要犧牲業務員的權益，因此才會聯合向金管會陳情。