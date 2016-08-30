房市盤整 買方觀望 吳當傑籲建商降價
2016-08-30
〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣房市持續冷清，不動產授信龍頭土地銀行董事長吳當傑再度呼籲，建商考量成本後，若能適度降價，讓買氣逐步提升，這是大家所期待的，希望能夠降價來取量。
吳當傑表示，目前房市仍處盤整階段，雖可發現買方有需求，但從購屋者角度來看，他們期待降價的心理，變得更加濃厚，導致案場有人氣，成交卻比以前少，因為大家對房價依然比較觀望。
如果從房市上游的建商土建融資觀察，吳當傑指出，土銀7月土建融資餘額持續較上月減少0.9%，顯示現在不動產開發商的確較謹慎，而這也有助房市供給的去化。
房市下游的房貸方面，受惠桃園A7合宜住宅交屋帶動，土銀7月底房貸餘額近7500億元，月增、年增分別達49億元、493億元，若與去年底相抵，也增加173億元。
土銀主管表示，土銀在A7部分撥款共105億元，若扣除此部分，房貸餘額還是呈現微幅成長；且土銀承作首購族的「青年安心成家方案」已超越台灣銀行，成為八大公股行庫第一，累計撥款1870億元，7月底餘額約1350億元。
土銀同時觀察到，現階段房貸成長動能以新成屋的分戶貸款為主，占比超越60%，中古屋則相對較少。
展望下半年，吳當傑指出，包括主計總處上調2016年經濟成長率，以及國發會公布7月景氣對策信號轉為綠燈，皆顯示景氣開始出現一些好轉跡象，希望能帶動整體房市買氣。
土銀昨舉辦成立70週年慶祝茶會，現場特別引進兩台機器人，將配置於總行營業部及台北市南港分行，吳當傑說，初期將以迎賓跟簡易諮詢為主，未來成效好的話，會尋求財政部預算支持，陸續增購。
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