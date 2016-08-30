康師傅上半年淨利 年減64.8%

2016-08-30

〔記者楊雅民／台北報導〕康師傅控股（0322.HK）公布上半年累計營收為41.91億元，較去年同期衰退13.94%；稅後淨利約6968萬美元，則較去年同期大幅衰退約64.8%，每股稅後盈餘為1.24美分。

其中，方便麵事業上半年營收為15.42億美元，較去年同期衰退13.95%，稅後淨利為6999萬美元，則較去年重摔63.75%；飲料事業上半年25.35億美元，則較去年同期衰退14.4%，稅後淨利1.03億美元，則較去年同期衰退53.77%。康師傅控股股價也從2014年8月中的港幣23.98元高點一路走跌，昨日收盤價已失守港幣8元大關，收在港幣7.91元。