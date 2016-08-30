| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

康師傅上半年淨利 年減64.8%

2016-08-30

〔記者楊雅民／台北報導〕康師傅控股（0322.HK）公布上半年累計營收為41.91億元，較去年同期衰退13.94%；稅後淨利約6968萬美元，則較去年同期大幅衰退約64.8%，每股稅後盈餘為1.24美分。

其中，方便麵事業上半年營收為15.42億美元，較去年同期衰退13.95%，稅後淨利為6999萬美元，則較去年重摔63.75%；飲料事業上半年25.35億美元，則較去年同期衰退14.4%，稅後淨利1.03億美元，則較去年同期衰退53.77%。康師傅控股股價也從2014年8月中的港幣23.98元高點一路走跌，昨日收盤價已失守港幣8元大關，收在港幣7.91元。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 康師傅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：康師傅上半年淨利 年減64.8%


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.