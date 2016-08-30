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「麵粉比麵包貴」鼎固上海房屋銷售衰退

2016-08-30

〔記者陳永吉／台北報導〕中國一線城市房價頻創新高，鼎固—KY（2923）總經理張能耀表示，公司在上海嘉定的建案，目前幾乎封盤惜售，因為去年一坪約賣新台幣不到30萬元的建案，今年已經漲到45萬元以上，而且近期周邊土地拍賣價格高得嚇人，出現「麵粉比麵包貴」的情況，也因此今年下半年鼎固上海房屋銷售入帳會比去年少。

不過張能耀指出，鼎固房地產開發的速度並未放緩，下半年雖然嘉定項目入帳金額較少，但是昆山項目「伯爵大地」可以入帳，重慶項目「解放碑1號」也將入帳，因此雖然房產銷售入帳金額會比去年少，但還保持一定水準，而且無錫、安亭項目也已經開工了，將成為未來的業績來源。

張能耀指出，下半年鼎固的租賃收入會比上半年好，且12月嘉定北站商場也會開幕，目前正積極招租中，已有銀行、超市、連鎖咖啡店簽約進駐，至於該商場資產重估的時間，可能會落於明年。

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