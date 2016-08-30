外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時

2016-08-30

〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone新機上市在即，代工廠和碩（4938）又被外媒與中國媒體指為血汗工廠，員工每週超時加班工作長達80小時，對此，和碩發出聲明指出，旗下員工每週工作不超過60小時，且一週工作以6天為限，達成率已有95%，相關報導並非事實。

和碩聲明表示，公司向來最重視員工的安全，盡力確保每個員工皆在健全環境中工作，除以高標準嚴格培訓管理人員及員工外，也會邀請外部稽核機構，定期檢查廠區，注意尚待改進的地方。同時也與客戶密切合作，力求達到客戶的行為準則，甚至做到更好。

和碩表示，所有員工於任職前，公司皆會對其完成工作相關介紹與訓練，如有需要，公司也會配發各工作崗位所需之安全護具。藉由電子管理系統及識別證閘門系統，盡力確保員工工時不超過每週60小時，且一週工作以6天為限。在上述管理之下，目前達成率已屆95%，盡力確保每位員工於尖峰時刻能儘速通過閘門系統，平均所需時間低於4分鐘，報導所述並非事實。

此外，和碩建立全新的員工服務中心，備有顧問及人資部門，提供即時協助，解決員工的問題，且嚴格遵守員工薪資之相關規定，給予員工優於最低工資之底薪，為了確保員工即時獲取工時、薪資及園區相關資訊，在園區各處如宿舍、工廠、公共空間等，皆設置電腦觸控平台，供員工隨時進行查詢。

和碩指出，由於工會是和碩與員工重要的溝通管道，鼓勵員工參與工會，並將意見透過工會代表反映。工會是獨立運作的組織，而工會代表則是由其成員提名及推舉的，在員工服務中心內，工會設有專用辦公室，以確保員工聯絡工會的便利性。未來和碩也將持續支持工會組織，確保工會運作流暢。

和碩強調，對於各項指控，皆嚴肅看待。若有發現缺失，也將採取必要之改進措施。未來和碩將持續投注相關資源，以確保員工健康、安全，並擁有良好的生活品質。