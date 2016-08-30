外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時
〔記者卓怡君／台北報導〕iPhone新機上市在即，代工廠和碩（4938）又被外媒與中國媒體指為血汗工廠，員工每週超時加班工作長達80小時，對此，和碩發出聲明指出，旗下員工每週工作不超過60小時，且一週工作以6天為限，達成率已有95%，相關報導並非事實。
和碩聲明表示，公司向來最重視員工的安全，盡力確保每個員工皆在健全環境中工作，除以高標準嚴格培訓管理人員及員工外，也會邀請外部稽核機構，定期檢查廠區，注意尚待改進的地方。同時也與客戶密切合作，力求達到客戶的行為準則，甚至做到更好。
和碩表示，所有員工於任職前，公司皆會對其完成工作相關介紹與訓練，如有需要，公司也會配發各工作崗位所需之安全護具。藉由電子管理系統及識別證閘門系統，盡力確保員工工時不超過每週60小時，且一週工作以6天為限。在上述管理之下，目前達成率已屆95%，盡力確保每位員工於尖峰時刻能儘速通過閘門系統，平均所需時間低於4分鐘，報導所述並非事實。
此外，和碩建立全新的員工服務中心，備有顧問及人資部門，提供即時協助，解決員工的問題，且嚴格遵守員工薪資之相關規定，給予員工優於最低工資之底薪，為了確保員工即時獲取工時、薪資及園區相關資訊，在園區各處如宿舍、工廠、公共空間等，皆設置電腦觸控平台，供員工隨時進行查詢。
和碩指出，由於工會是和碩與員工重要的溝通管道，鼓勵員工參與工會，並將意見透過工會代表反映。工會是獨立運作的組織，而工會代表則是由其成員提名及推舉的，在員工服務中心內，工會設有專用辦公室，以確保員工聯絡工會的便利性。未來和碩也將持續支持工會組織，確保工會運作流暢。
和碩強調，對於各項指控，皆嚴肅看待。若有發現缺失，也將採取必要之改進措施。未來和碩將持續投注相關資源，以確保員工健康、安全，並擁有良好的生活品質。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不用猜了 蘋果公布iPhone 7在9月7日發表
- 離奇車禍變槍擊 埔里知名礦泉水員工疑遭尋仇
- 自由談》小英辭黨主席 深化台灣民主
- 中信高球賽後天開打 盧曉晴︰參加大賽收穫滿滿
- 冤家路窄！美網女雙 謝淑薇首戰雙詹
- 員工侵占公款、涉假美鈔案 就是不見故宮重懲
- 運動傷害防護門診 照顧全運會奪牌選手
- 業者喊「保證出團」 1人也須出團
- 淡水今晨22.7度 南台灣留意局部雨
- 天外傳來強烈訊號 引起外星生命聯想
- 20世紀中葉核爆 科學家：地球進入「人類世」
- 沒海巡護漁沒萬里蟹 黃國昌打氣
- 高三生壓力大 醫師︰傾談體諒
- 拒當寶可夢道館 學校可移除
- 苗縣學生午餐不滿意 可要求次月換廠商
- 〈生活大補帖〉體驗飢餓
- 家人反對再戰東奧 許淑淨︰順其自然
- 傳奇琴師逝世24年 「從母姓」兒認祖歸宗
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 許厝家長堅拒遷校 今北上抗議
- 霍亂來亂 今年病例創5年新高
- 星國再增15茲卡病例 疾管署29日提升旅遊疫情
- 吳志揚： 中職用球恢復係數太高 影響公平
- 布魯塞爾犯罪學研究所爆炸
- 既成道路私地標售北市府 決標不到2成
- 保護學童安全 將推動「安心走廊」
- 世大運前先過招 我男足輸日2球
- 劉樂妍風波再燒！25歲女星遭指「陪睡成功」喊告
- 國民黨廉委會延攬馬閣員 黨內批：從鏡中找人
- 涉賄選判四年 中市議員林素真遞補又判無效
- 礁溪櫻花陵園馬拉松 9.1起報名
- 跟女友吵架 男跳華翠橋命大輕傷
- 電信詐騙 納入組織犯罪嚴懲
- 服儀解禁第一天 3成小綠綠混搭
- 「彈力球」大哉問 中職考慮「換球」了
- 英國為借鏡 林揆勉選手備戰東奧
- 黑沙玩藝節破百萬人 旗津民怨飆高
- 被霸凌？ 國小老師說沒有
- 中市數位治理局 明年1月成立
- 中和土地公文化祭 健行抓寶抽機車
標題：外媒頻指是血汗工廠 和碩駁每週只做60小時
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email