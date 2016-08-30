經部預告 10月電價可能調降

2016-08-30

〔記者黃佩君／台北報導〕電業法將於立法院下會期列為優先法案推動，對外界疑慮電業自由化後電價將會上漲，經濟部長李世光昨強調，有「電價公式」及「電價穩定基金」兩大機制，電業自由化後不僅電價不會漲，在開放競爭推動效率提升及逐步開放民眾簽署選擇權下，甚至可能降價。

經濟部官員表示，十月電價又將進行一波調整，本次就有可能達到預設的三％降幅，「不但不漲價，近期就會降價」。

李世光說，電業法修法後，所有電業都須加入電價穩定基金，有電價公式做保證，加上電價穩定基金，對電價穩定度的保障反而提高；另一方面，電業法修法後將納入更多民營電廠，在競爭下，包括營運及採購國際能源的效率都會提升，這些都是電價有機會下降的基礎。

經濟部官員表示，下半年電價公式修法，預計加入漲跌幅均限制半年不得超過三％的「天花板」，取消目前降價無限制的公式，但納入平穩基金，「基金將從下半年就開始累積」；官員說，根據計算，九月中進行的電價審議可決議降到三％左右，短期電價不但不漲價，且近期可能就會降價到跌幅的下限。

日前台電工會揚言對電業法修法抗議，李世光說，在行政院與經濟部協調下，已接受台電工會將廠網分離時程從「五到八年」延後為「六到九年」的要求，最近表達不滿的是個別員工，經濟部將積極進行溝通；另環保團體在公聽會中要求規範環保調度原則，目前新版本也已確定納入。