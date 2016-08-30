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經部︰東協遇強敵追兵

2016-08-30

中有生產優勢 韓有品牌優勢

〔記者黃佩君、高嘉和／台北報導〕經濟部工業局坦言，我國在東協市場的確面臨前有強敵、後有追兵的困境，主因是中國擁有生產優勢、南韓具有品牌優勢，在東協市場競爭壓力加重。

根據經濟部統計，東協自二○○七年起，已超越美國、躍居台灣第二大出口市場，且出口占比逐年提高，由二○○六年十三．九％提升到去年的十八．一％。但台灣在東協市場的競賽卻跑輸中、韓，去年我國在東協市場市占率約五．八％、排名第五，落後中國的十九．一％（排名第一）、南韓的六．八％（排名第四）；而我國一向在東協市占第一的積體電路產品更受到南韓進逼威脅。

工業局官員表示，南韓積體電路業者的確在東協市場相當積極，但今年僅前四月數據，且電子業有淡旺季特性，尚難反映全年情形，需更長期數據觀察。

官員坦言，中國及南韓在東協市場市占提高，且在部份產品相較於台灣具有競爭優勢，除可能受台灣在東協市場的出口競爭力或投資佈局影響外，也有可能受到東協—中國ＦＴＡ及東協—韓國ＦＴＡ關稅調降的影響。

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  • 經濟部官員示警，隨著東協國家進口積體電路成長，南韓快速崛起搶食市占，造成台灣市占下滑。（彭博）

    經濟部官員示警，隨著東協國家進口積體電路成長，南韓快速崛起搶食市占，造成台灣市占下滑。（彭博）

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