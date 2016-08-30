學者︰東協FDI超越中國

2016-08-30

全球加碼東協 台灣不能缺席

〔記者王孟倫／台北報導〕學者表示，東南亞經濟快速崛起，自二○一三年起，外商直接投資（ＦＤＩ）東協總金額已超越中國，當全世界都在加碼東協，台灣當然不可能缺席。

成功大學法律系教授許忠信表示，近幾年，東南亞經濟快速成長，擁有人口紅利優勢及積極洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ）等有利因素，吸引各國投資，各國早就嗅出這波商機，但相較美國、中國或韓國等，我們算是少的。

許忠信說，新政府現在重新啟動南向政策，目的是要拓展海外市場，避免過去馬政府一味過度依賴中國單一市場。

淡大東協研究中心主任林若雩認為，台灣要發展新南向政策，當然還有很多路要走，但我國在東協已擁有多項優勢，包括截至去年底，對東協累計投資總額近九百億美元，且具有一定發展基礎；其次，台灣流行文化席捲東南亞，包括文創產業等，拉近雙邊距離；第三，東南亞有大量華裔人口，而台灣亦有特殊的僑生政策，培育出許多人才；第四，東南亞外籍勞工與外籍配偶在台人數眾多。

林若雩強調，東協經濟共同體（ＡＥＣ）成立後，東協十國將不再有關稅障礙，而是朝向一個完整的單一市場，未來可能超越歐盟成為第三大經濟體，台灣應該好好把握商機。