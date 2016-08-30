中韓卡位 我南向投資、出口雙跌
2016-08-30
投資東協金額 中國第四 我退第八
〔記者黃佩君／台北報導〕新政府積極推動新南向政策，但經濟部昨發布統計，相較中國近三年逐步增加東協投資金額，去年已躍居東協十國外人直接投資（ＦＤＩ）第四名，台灣去年對東協投資金額是「倒退嚕」，退居第八名；另南韓積體電路積極開拓出口東協，在菲律賓市占率已「超台趕美」，搶下在東協市場首個市占率第一的灘頭堡。
根據統計，二○一三到二○一五年東協十國ＦＤＩ平均每年達一二五○億美元，扣除東協國家相互投資，去年東協ＦＤＩ前三大來源依序為歐盟的一九七億美元、日本的一七四億美元及美國的一二二億美元；而中國近三年對東協投資逐年成長，去年達八十二億美元、排名第四，南韓則以五十七億美元、排名第五。
反觀馬政府執政時期，放寬及鼓勵台商西進投資，台灣去年對東協投資僅有二十六億美元，較前年的三十三億美元減少二成一，已退居東協第八大外資來源。
經部示警 積體電路市占我消韓長
不只我國對東協投資遭中國進逼，我國積體電路出口也正遭到南韓業者威脅。根據經濟部統計，我國積體電路今年前四月持續在新加坡、泰國進口市占居冠，但卻分別減少三．三％與二．七％；而對菲律賓出口年增率雖達七成，市占率卻被韓超越，排名滑落第三。
經濟部官員示警，南韓積體電路在菲律賓不但擠下原市占率第二的台灣，甚至取代美國第一名寶座；而隨著東協國家進口積體電路成長，南韓也快速崛起搶食市占，造成台灣市占下滑，若此趨勢持續，恐對台灣業者不利。
除積體電路外，我國對東協國家出口油品也因油價持續下跌及中國市占攀升而受影響；今年前四月台灣在菲律賓油品進口市占率降到八．九％，劇減十三．四％，而進口值年減達七十一．九％，遭中國、新加坡超越，排名自第二退到第四。
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