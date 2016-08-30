財部︰蔡判有罪就求償
2016-08-30
〔記者盧冠誠、呂伊萱／台北報導〕兆豐案持續延燒，兆豐金新任董事長徐光曦的人事案也牽扯到中央銀行，對此，央行總裁彭淮南昨強調：「未介入金融機構人事案」。另據了解，財政部已定調，一旦兆豐金前董事長蔡友才被判有罪，就一定會提告求償，因蔡二月接到美國紐約州金融服務署（NYDFS）措辭嚴厲的報告，不但未向上呈報，還在三月閃辭兆豐金董座。
彭淮南︰未介入徐人事案
兆豐商銀紐約分行遭NYDFS重罰一．八億美元，徐光曦八月十六日自華南金轉任兆豐金後，隨即飛往美國負責善後工作；有部分人士指出，徐回鍋兆豐金與彭淮南有關，且徐、彭兩人為連襟關係；對此，彭淮南首度打破沉默，強調未介入金融機構人事案。
財政部次長蘇建榮則說，徐光曦前天下午又飛往美國，「他是非常用心、盡力去處理」。
金管會前日對蔡友才進行近八小時的馬拉松約談，未來財政部是否跟進？蘇建榮指出，須等專案小組調查完畢後，才會有進一步行動；「目前」亦還沒對蔡友才提告，現在先以善後為主。
國民黨立委、前金管會主委曾銘宗昨則表示，希望不要泛政治化解讀兆豐案，並向國內金融業喊話，盼強化法遵制度及防制洗錢作業。被問到身為前金管會主委，有無監管不周的疑慮？曾銘宗強調，任內對防制洗錢、要求銀行保險業強化內稽內控等問題，「我們盡量做了」，但也表示願意接受各界意見。
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