金管會︰兆豐案報告 9月底完成
2016-08-30
〔記者王孟倫／台北報導〕針對兆豐銀行紐約分行遭美裁罰案，金管會主委丁克華昨表示，正採取雙頭並進，國內部分已約談二十七位兆豐銀相關人員，兩週內可完成調查；海外金檢部分，九月十五日前可完成，由於還要把國內外兩邊資料交叉比對，九月底前可出具調查報告，並同步對兆豐銀行相關人員祭出行政裁罰命令。
金管會前晚馬拉松七個半小時約詢兆豐金前董事長蔡友才等人。丁克華說，金管會相關人員是全數停休辦理此案，主要詢問重點包括：為何沒有充分執行客戶實地查核？總行對海外分行督導功能為何欠缺不足等。
至於案情有無突破性發展？丁克華解釋，還要進行整體案情釐清，並與跨部會專案小組討論後，再一起向外界報告。
據瞭解，兆豐金前董事長蔡友才已離職，但若金管會對他祭出「解職」處分，蔡在未來五年將無法踏入金融圈一步，不能在金融業任職；在罰款部分，金管會可能以未做好內稽內控，開罰兆豐銀一千萬元。
丁克華昨不願透露可能裁罰內容，僅強調一切都必須按程序走，沒有預設立場。
丁克華說，週日（二十八日）已派人搭機赴兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行進行專案金檢，比原先規劃行程提早一天，這部分在九月十五日前可完成；至於國內部分，兩週內就會有結果。
另檢調昨約談前財政部長張盛和以證人身分釐清案情，金管會是否也會約詢？丁克華表示，這部分是檢調的工作與職責，金管會是金融業的監督機關，並非督導各部會。
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