| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

《國際現場》南韓房地產 供過於求

2016-08-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於利率創歷史最低，南韓建商以創紀錄的速度推出新建案，並導致南韓家庭負債創新高，但隨著南韓經濟放緩和人口老化，房地產市場面臨供過於求的窘境。為了避免家庭負債惡化，南韓政府最近已緊縮貸款條件。

根據南韓政府的數據，今年上半年各建商推出的新成屋年增3.7%達29.9萬戶。而信評機構穆迪預估，下半年南韓10大建商推出的新成屋約17萬戶，較上半年暴增57%，可能導致未來1到1年半未售屋大幅增加。

2015年南韓各建商推出的新成屋高達72萬戶，創史上最高紀錄。

而南韓又不像香港、新加坡和雪梨，移民人口不多，外國買家也少，很難刺激房屋銷售和價格，使得未售房屋的庫存問題惡化。

而南韓家庭因為購屋而背負沉重的負債。截至第2季為止，南韓家庭信用貸款猛增11.1%至創紀錄的1257.3兆韓元（1.1兆美元），扼殺消費支出。

2015年南韓家庭負債佔GDP高達88.4%，超越美國和日本。

廣告
  • 圖為首爾江西區的公寓大樓。（彭博）

    圖為首爾江西區的公寓大樓。（彭博）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 《國際現場》 供過於求 南韓房地產
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧味噌雞胸肉
油梨酪絲
夏天如何保存蔬果
牙膏也是清潔法寶？
轉寄

標題：《國際現場》南韓房地產 供過於求


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月30日‧星期二‧丙申年七月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.