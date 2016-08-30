《國際現場》南韓房地產 供過於求
2016-08-30
〔編譯盧永山／綜合報導〕由於利率創歷史最低，南韓建商以創紀錄的速度推出新建案，並導致南韓家庭負債創新高，但隨著南韓經濟放緩和人口老化，房地產市場面臨供過於求的窘境。為了避免家庭負債惡化，南韓政府最近已緊縮貸款條件。
根據南韓政府的數據，今年上半年各建商推出的新成屋年增3.7%達29.9萬戶。而信評機構穆迪預估，下半年南韓10大建商推出的新成屋約17萬戶，較上半年暴增57%，可能導致未來1到1年半未售屋大幅增加。
2015年南韓各建商推出的新成屋高達72萬戶，創史上最高紀錄。
而南韓又不像香港、新加坡和雪梨，移民人口不多，外國買家也少，很難刺激房屋銷售和價格，使得未售房屋的庫存問題惡化。
而南韓家庭因為購屋而背負沉重的負債。截至第2季為止，南韓家庭信用貸款猛增11.1%至創紀錄的1257.3兆韓元（1.1兆美元），扼殺消費支出。
2015年南韓家庭負債佔GDP高達88.4%，超越美國和日本。
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