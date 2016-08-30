聯發科 3億美元入股印度電商新秀Paytm

2016-08-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕消息人士指出，印度數位支付和電子商務新創企業Paytm，獲得台灣聯發科為首的投資人入股3億美元，也使得該公司的估值增逾1倍至50億美元。

Paytm的現有投資人阿里巴巴、其支付子公司螞蟻金融、以及創投基金賽富中國（SAIF Partners）也都參與這次募資。

這筆3億美元資金將分別流入Paytm母公司One97 Communications、其數位支付公司Paytm Commerce和子公司Paytm Payment Bank，中國民營企業巨擘復星國際在幾週內也將與Paytm展開進一步投資談判。

倫敦市場研究公司Preqin表示，自去年創下89億美元的創投募資後，今年前2季印度的創投募資規模放緩至27億美元。Paytm獲得注資，無異為印度新創企業打下一劑強心針。

位於諾伊達的Paytm，是由印度企業家夏瑪（Vijay S. Sharma）所創辦，原本是個電子商務平台，與Flipkart Online和Snapdeal等同業競爭，Snapdeal的股東包括Accel Partners、軟體銀行、俄羅斯富豪米爾納（Yuri Milner）的GST Global。