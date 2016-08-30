歐盟擬草案 ：轉載媒體新聞 Google等要付費

2016-08-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕英國《金融時報》報導，根據歐盟執委會最新擬定的著作權法改革草案，未來新聞媒體將可要求轉載新聞內容的Google等搜尋引擎付費，此草案預計將在下個月被提出。

《金融時報》指出，在草案中，歐盟執委會計畫增強內容原創者的權利，若此提案正式啟動，將給予新聞媒體向匯集新聞的網站（如Google News）索取費用的權利。歐盟執委會認為，在談判過程中，媒體的地位總是低於這些網站，因此要給予新聞媒體「獨家權利」，例如Google News若刊登新聞片段，新聞媒體有權向其收費。

英國《衛報》稱，Google及臉書賺進大把線上廣告的收入，然而對媒體而言，讀者群雖擴大了，營收卻一蹶不振。歐盟執委會在草案中寫到，「歐盟的出版業已面臨存亡危機，媒體多元化帶來的負面風險，將會影響到民主討論和訊息品質。」

此一法令是為保障著作鄰接權（neighbouring rights），目前已適用於表演者、唱片製作者及廣播電視，歐盟此舉是為擴大適用範圍，至生產大量新聞文本的媒體出版業。

德國試辦 媒體自動投降

不過，新聞媒體並不一定會要求Google付費。在西班牙與德國類似的法案也曾經被提出，西班牙被稱為「Google稅」，若未付費轉載西班牙報紙的文章，將面臨60萬歐元的罰金，但Google的回應方式是，在西班牙此法上路之前，先關閉新聞服務。另外，在德國，許多新聞網站在流量大幅下跌的情況下，選擇放棄收費機制。