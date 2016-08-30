中國手遊發功 南韓線上遊戲重傷

2016-08-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，南韓電腦遊戲業正面臨危機，因快速發展的中國對手正積極向手機遊戲轉型，這個變化使得南韓線上遊戲開發商難以招架。

南韓線上遊戲業者長期主導全球大型多人連線遊戲市場，卻逐漸喪失優勢，因越來越多玩家開始在智慧手機玩遊戲。目前，南韓線上遊戲開發商尚未針對手機平台開發出熱門遊戲，這是該國遊戲產業所面臨的問題。長期以來，線上遊戲產業一直令南韓民眾引以為豪，且線上遊戲還是一種飽受南韓民眾青睞的消遣方式。

根據南韓文創振興院（KOCCA）的數據，南韓是全球僅次於中國的第2大線上遊戲市場，去年該國個人電腦線上遊戲所創造的營收佔全市場的五分之一，但低於2012年的28.6%。

KOCCA預估，去年南韓賣至海外的線上遊戲成長約7%達32億美元，但增幅遠低於2007~2012年間平均逾10%的成長率，當時NCsoft和在東京上市的Nexon等業者，積極開發全球線上遊戲市場。

南韓線上遊戲業者的成功，主要是奠基於免費增值的商業模式，現在這個模式已被手機遊戲業者成功複製。

隨著南韓遊戲開發商縮減在線上遊戲的投資，並致力於開發手機遊戲，他們在線上遊戲的主導地位也被海外的遊戲開發商取代。例如，由Riot Games開發的「英雄聯盟」和暴雪娛樂開發的「鬥陣特攻（Overwatch）」侵蝕，這2個美國開發的線上遊戲如今已占南韓市場逾半。

儘管南韓手機遊戲商尚未打開中國市場，中國對手卻已在南韓市場攻城掠地。由中國開發的手機遊戲「奇蹟起源（Mu Origin）」，是目前南韓最熱門的5種手機遊戲之一。

瑞士信貸分析師Eric Cha表示，5年前這種情況是難以想像的，以前的中國市場是被南韓線上遊戲所主導，如今中國很多手機遊戲已經優於南韓手機遊戲；在開發趨勢性的手機遊戲上，中國企業在時機把握上比南韓企業快。