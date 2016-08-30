央企不倒神話破滅 今年已有6家違約

2016-08-30

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國媒體《證券日報》報導，今年以來中國雖然只有6家國有中央企業發生債務違約，然而這6家央企的違約金額卻高達165億人民幣，佔總違約金額的66.5%。

「中國鐵物」債務難解

中國《第一財經報導》稱，隨著傳統產業愈來愈難獲利，央企如中國鐵路物資公司（中國鐵物）的債務問題難以終結，中國央企違約數量、規模之大，市場顯然已打破過去的「央企信仰」。

山東鋼鐵 巨債到期

《第一財經報導》引述中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）的資料報導，今年下半年到期債務規模達100億人民幣的42家非金融企業中，風險最高的前幾名皆為地方國有企業，以山東鋼鐵為例，下半年到期債務規模為200億人民幣。

報導指出，今年來，已有多家央企和地方國企被取消債券發行，也紛紛被下調信用評級，代表市場對償債能力較差的國有企業顯得十分憂心。

國資委將逐筆監控

國資委表示，為維護金融市場的穩定，將建立起債務風險動態監控機制，針對3個月內即將到期的債券進行監控，逐筆分析，以防止發生債務違約。

多由母公司買單

從已獲解決的債務來看，最主要解決債務的方式還是由大股東或母公司買單，例如中國二重的債務由國機集團接手，銀行債券人士稱，資金來源主要還是母公司，「母公司非常在意這種違約，因為這關係到它是否可繼續獲得融資。」

產能過剩 敏感度低

另外，據中媒報導，由發改委制訂的債轉股方案最快9月出台，首批試點銀行將以國有商銀為主，市場預測，債轉股企業將可能從煤炭、鋼鐵等領域選擇。

摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊表示，最近出現的違約風險主要是信用債，由於信用債發行門檻高，大都由央企或國企發行，在經濟走緩的情況下，信用債風險更集中於央企或國企。

他指出，出事的集中在產能過剩的國企，而國企的市場敏感度較低，經營調整通常無法即時到位，再加上中央會擔負一定的社會責任（例如穩定就業），使得國企在虧損的情況下依然可事生產。