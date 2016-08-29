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勞團成員凱道集結 訴心聲

2016-08-29

〔記者吳柏緯／台北報導〕總統蔡英文執政剛滿百日，昨天近兩百名來自各地的勞團成員聚集在凱達格蘭大道，抗議政府無視勞工權益，使得勞工身陷長工時、低工資的惡劣勞動環境，並以勞工刺破手指頭的鮮血寫下「血書」向政府提出諫言，呼籲不要刪除七天國假。

日前全國工業總會向蔡英文提出「工總二○一六白皮書」，提出政府應盡速刪除七天國假、不應增加加班費等訴求。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮則指出，總統蔡英文曾承諾不會刪除七天國定假日，但上台後沒多久就轉了髮夾彎，日前勞動部與行政院舉辦了多次座談會，結論仍要砍七天假，完全不顧勞工心聲。

台大國發所副教授辛炳隆表示，這個爭議存在已久，他建議與其等到勞資雙方達成共識，執政者應拿出政治決斷，主動提出一個雙方可能不滿意但都能接受的政策。他直言，若政府無法妥善處理這件事情，不只七天假，包含未來基本工資在內的勞動政策都將受到影響。

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