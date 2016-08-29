勞團成員凱道集結 訴心聲
2016-08-29
〔記者吳柏緯／台北報導〕總統蔡英文執政剛滿百日，昨天近兩百名來自各地的勞團成員聚集在凱達格蘭大道，抗議政府無視勞工權益，使得勞工身陷長工時、低工資的惡劣勞動環境，並以勞工刺破手指頭的鮮血寫下「血書」向政府提出諫言，呼籲不要刪除七天國假。
日前全國工業總會向蔡英文提出「工總二○一六白皮書」，提出政府應盡速刪除七天國假、不應增加加班費等訴求。台灣國際勞工協會研究員陳秀蓮則指出，總統蔡英文曾承諾不會刪除七天國定假日，但上台後沒多久就轉了髮夾彎，日前勞動部與行政院舉辦了多次座談會，結論仍要砍七天假，完全不顧勞工心聲。
台大國發所副教授辛炳隆表示，這個爭議存在已久，他建議與其等到勞資雙方達成共識，執政者應拿出政治決斷，主動提出一個雙方可能不滿意但都能接受的政策。他直言，若政府無法妥善處理這件事情，不只七天假，包含未來基本工資在內的勞動政策都將受到影響。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 終於「乒」贏韓國 戴茗葦、黃建都囊括6金
- 維納斯的呢喃（8／29～9／4）
- 12城市峰會 日陸韓文化部長會議達協議
- 《自由充電站》恢復係數
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 娜姊最愛「席格若斯」 11.29空靈登「台」
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 中油、台塑化 汽柴油小漲1角
- 地方爭建活動中心 林右昌：盡量不花錢
- 茲卡攻陷新加坡 暴增41例本土感染
- 小戴「球鞋門」效應 南韓羽壇「要真相」
- 《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政
- 男人貧血 小心腸胃道出血
- 加油側錄 盜刷百萬餐券變現
- 蹂躪女童上千次 渣男還拐母女3P
- 《愛肝加油站》肝癌動脈栓塞治療 能做幾次因人而異
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 三指伏地挺身 7旬阿公不認老
- 新港》牛車伯失蹤2週 家人急協尋
- 用實務談法律 新住民讚有幫助
- 新北市小學大減二百班 福連國小沒新生
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Lawmaker apologizes for criticizing Hualien voters
- 東北風稍增強 北部及東北部氣溫稍降
- 單親媽助單親媽 45年扶持458人
- 社論》中客不來，台灣人就非去中國不可？
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 陸戰隊變通緝犯 身手好逃不了
- 就這樣當了街友！2段愛情重創心靈 他拉不下臉求援
- 西門町酒吧大火 險波及紅樓
- 加彭總統大選 反對派候選人宣稱勝選
- 隔1157天的復仇…建仔「滾」醒紅襪迷
- 小賈斯汀野戰18歲女友 白屁股見客
- 福源肉粽盃圍棋賽 702人拚棋藝
- 台版婦仇者聯盟 小三幫正宮休了花心男
- 調查委員郭清江：機捷快速改善 積極解決機電是關鍵
- 強化離島防衛 日連五年奪島演習
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：勞團成員凱道集結 訴心聲
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分