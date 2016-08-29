推住宅法修法 政院再溝通
2016-08-29
〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動社會住宅，原本上週四行政院院會要通過「住宅法修正草案」，將社會住宅提供弱勢族群入住比例訂為廿％，因社福團體抗議比例太低，認為應提高到三十％，通過修法臨時喊卡；但據透露，政院認為「住宅法」修法有急迫性，決定在本週一的行政、立法協調會報緊急與黨籍立委溝通修法爭議，盼爭取立委支持，若溝通順利，將在本週四院會通過修法。據了解，若多數立委屆時堅持應將廿％的比例調高，行政院也會尊重。
政院知情官員表示，政院推動社會住宅是為落實蔡總統八年廿萬戶的社會住宅政見以及居住正義，因此推動「住宅法」修法有急迫性，相關官員已與部分立委進行溝通，本週一的會議將全面整合。
據了解，社會住宅推動聯盟等多個民間團體主張，台北市、新北市等地方政府都已承諾弱勢保障提高到卅％，中央政府反而比地方政府還保守，要求弱勢保障比例應提高到卅％以上。此外，行政院要刪除原有十二類特殊情形身分的弱勢身分認定，改由各地方自訂；社會住宅推動聯盟則要求認定標準應由中央訂之，且不應偏離既有十二類精神原則。
政院高層認為，社會住宅提供弱勢族群入住比例若提高，容易導致特殊族群集中化，擔心會有「標籤化」的負面效應，且可能對選址有負面影響。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 住宅法
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 有暴鯉龍…300機車停路中央
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 抗議種族歧視 美式足球員 奏國歌時拒起立
- 中一中新校門像酒店? 評價兩極
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 【藝文短訊】 長篇小說創作發表專案
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 打出真實力 葉君璋︰改採經典賽用球
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 徹夜喝酒 載4友人撞爛車
- 夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 刑案現場SOP… 假的
- 營養午餐食安升級 高市小漲3元
- 鏗鏘集》保險箱裡的寶
- 整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
- 《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政
- 懷疑對家打放水牌 莊家押人逼吐380萬
- 08/29 各報重點新聞一覽
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 想退伍等太久 陸軍特戰兵墜樓亡
- 西門町酒吧大火 險波及紅樓
- 中興分局治抓寶亂象 訂SOP、裝寶可夢雷達
- 貓拓／做東西的人
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 望及早落實
- 林智勝失誤掉分 逆轉轟道歉
- 茲卡攻陷新加坡 暴增41例本土感染
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Researchers harness power of the sea
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 地方爭建活動中心 林右昌：盡量不花錢
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 三指伏地挺身 7旬阿公不認老
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：推住宅法修法 政院再溝通
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分