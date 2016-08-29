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推住宅法修法 政院再溝通

2016-08-29

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院推動社會住宅，原本上週四行政院院會要通過「住宅法修正草案」，將社會住宅提供弱勢族群入住比例訂為廿％，因社福團體抗議比例太低，認為應提高到三十％，通過修法臨時喊卡；但據透露，政院認為「住宅法」修法有急迫性，決定在本週一的行政、立法協調會報緊急與黨籍立委溝通修法爭議，盼爭取立委支持，若溝通順利，將在本週四院會通過修法。據了解，若多數立委屆時堅持應將廿％的比例調高，行政院也會尊重。

政院知情官員表示，政院推動社會住宅是為落實蔡總統八年廿萬戶的社會住宅政見以及居住正義，因此推動「住宅法」修法有急迫性，相關官員已與部分立委進行溝通，本週一的會議將全面整合。

據了解，社會住宅推動聯盟等多個民間團體主張，台北市、新北市等地方政府都已承諾弱勢保障提高到卅％，中央政府反而比地方政府還保守，要求弱勢保障比例應提高到卅％以上。此外，行政院要刪除原有十二類特殊情形身分的弱勢身分認定，改由各地方自訂；社會住宅推動聯盟則要求認定標準應由中央訂之，且不應偏離既有十二類精神原則。

政院高層認為，社會住宅提供弱勢族群入住比例若提高，容易導致特殊族群集中化，擔心會有「標籤化」的負面效應，且可能對選址有負面影響。

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