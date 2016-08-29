3兄弟聯手 2004年搶下開發金

2016-08-29

記者李靚慧／專題報導

「兄弟同心、其利斷金」，早在二○○四年，老二辜仲￼與理隆家族代表陳敏薰爭奪開發金經營權時，辜家三兄弟就已合力打過漂亮的一仗。

當年，原本與開發金控完全沒有關連的中信集團，由中國人壽、國喬石化、中信證券砸下一百億元，大量買進開發金股票，僅短短半年，就握有逾六％的開發金股權，震驚當時的開發金經營階層及業界。

辜家老臣回憶，當時的開發金一役打得漂亮，是因為中信集團大家長辜濓松幕後運籌帷幄，三兄弟齊心協力，結合家族集團的資源，再加上辜仲￼及其幕僚的專業，才能贏得激烈的經營權之爭。

當時除了集團調度資金加碼開發金，在委託書徵求大戰中，也動用了一切集團資源，讓辜仲￼藉由資本額僅六十四億元的中壽、二百億的中信證券，成功掌控了資本額上千億元的開發金控。

當年，辜家老大辜仲諒便曾公開在媒體喊話，「中信集團將動用一切資源，全力支援辜仲￼」。辜仲￼也曾表示，中信集團不論任何事，他都會和爸爸（辜濓松）、哥哥（辜仲諒）及弟弟（辜仲立）一起討論。

轉眼過了十二年，現在輪到大哥面臨事業危機，但當年運籌帷幄的辜濓松已不在，三兄弟是否還能一起討論、傾家族之力全力相挺，外界都在看。