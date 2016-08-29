阻潤泰 辜家3兄弟聯手護經營權
辜家已集結360億 準備護盤
記者李靚慧／專題報導
中信金明年才要進行董監改選，但在潤泰集團總裁尹衍樑提前出招的威脅下，硝煙早已四起，辜家友人觀察，儘管辜濓松已過世，且三兄弟已分家，但三兄弟絕不會坐視老爸創立的事業落入外人手中；中信金老臣則透露，面對尹衍樑覬覦中信金控經營權的威脅，辜家老二辜仲￼及老三辜仲立，已集結超過三六○億現金，準備進場護盤。
中信金創辦人辜濓松在二○一二年底過世，隔年南山人壽對中信金的持股立即暴增至四．八九％，名列中信金第一大股東，引爆尹衍樑進逼中信金的疑慮，最後是金管會修改保險法，明定「保險業持股對董監改選全無投票權」，才化解危機；且中信金大股東辜仲諒也親自拜訪尹，釋出「相信他不會霸占別人的公司」，為雙方緊繃的關係緩頰。
三年後，尹衍樑又找來前兆豐金董事長蔡友才、地產推案王林陳海三方聯手，成立「鑒機資產」快速吃貨，展現「志在必得」的企圖心。此次看似完美的組合，卻因兆豐銀行紐約分行遭美重罰五十七億元，身為兆豐金、兆豐銀前董事長的蔡友才，名列被告、遭境管，讓案情急轉直下而出現變數。
不過，一名長年觀察中信集團的辜家友人直言，外界千萬不要以為辜家大家長辜濓松過世多年、辜仲諒身陷司法調查泥淖，就認為對中信金有「可乘之機」，因為，如果老大有難，老二辜仲￼、老三辜仲立，怎可能不出手相救？畢竟這是辜濓松一手創立的事業，而且母親辜林瑞慧也不會坐視不管。
辜濓松早在過世的前兩年，就完成股權分家，老大辜仲諒的事業以中信金控為主體，辜仲￼則握有開發金控、凱基證券、中國人壽及緯來電視，老三辜仲立以中租集團為主，同時兼顧辜家海外事業版圖。
老大有難 老二老三不會坐視
辜仲￼掌控的開發金，至第一季季底為止，帳上有近二五○億元的現金，旗下的凱基證券與凱基銀行，隨時可用短期投資名義，進場買進中信金股票；辜仲立的F-中租，可動用現金也超過一一○億元，租賃公司資金運用彈性更大，若再加上兄弟的私人自有資金，能動用的護盤銀彈超過三六○億元。
但相關人士表示，根據法令，金控的資金若購買單一金融業者的股票超過五％，必須進行申報，而開發金相關子公司的多餘資金幾已上繳金控，金控的投資，必須向投資人負責，因此，由兄弟的上市公司出手買股的可能性，還不如辜家周邊投資公司出手加碼。
老臣:辜仲諒官司 左右外資態度
一名辜家老臣也憂心直指，其實目前中信金最大的「罩門」，不是家族持股過少、質押比例過高的老問題，而是少主辜仲諒面對的司法官司，因為涉及大股東誠信問題，未來勢必影響近四成的外資持股態度。
該老臣指出，目前距離明年的董監改選，還長達十個月，現在就因為某公司持有中信金的股權，嚷嚷中信金經營權不保，其實言過其實。
該老臣分析，若真有危機，到了明年董監改選前，要加碼持股、徵求委託書，姓辜的家族一定會合作；重點是，近四成的外資持股，未來委託書要交給誰？如果辜仲諒遭判刑，屆時現有的經營團隊，能否說服外資，繼續獲得支持？
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標題：阻潤泰 辜家3兄弟聯手護經營權
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