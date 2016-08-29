過度仰賴單一產業 蒙古經濟崩盤
編譯王惠慧／特譯
蒙古受惠於大量自然資源，卻因過度仰賴單一產業，在大宗商品需求放緩下，債券、貨幣都已崩跌至紀錄低點，蒙古曾經是亞洲市場的新星，現今恐將淪落到只能向國際貨幣基金（IMF）求援的境地。
今年8月，蒙古國財政部長Choijilsuren Battogtokh在電視上表示，「我們已經在最深的經濟危機狀態，無法支付薪資及政府單位的營運成本」，包含軍隊、社福雇員及公共健康支出，還有每一個文化體育人才，蒙古政府此刻都已無能為力。
債信調降至垃圾級
此話一出，蒙古債券創下歷史性的跌幅，隨即被信評機構標普調降至「垃圾級」（從B調至B-），同時也下修該國2016年的國內生產毛額（GDP）成長，從原先的2.6%，降至1.3%。
2014年蒙古政府債務佔GDP的比率已達50%，目前已攀升至80%，而該國淨外匯存底僅剩下4.29億美元。蒙古貨幣圖格里克（Tugrik）也已連跌22天，來到23年以來的新低點。
蒙古擁有豐富天然礦藏，被譽為「蒙礦國（Minegolia）」，根據世界銀行的數據，在全球礦業繁榮時期，蒙古的GDP成長曾達到17.3%的巔峰。不過，礦藏豐饒對蒙古而言，似乎是福也是禍，隨著全球大宗商品價格下跌，最大出口對象中國需求疲弱，過度仰賴單一產業，使得蒙古面臨經濟停滯的局面。
加拿大《環球郵報》形容蒙古從亞洲新興金童，短短幾年內變成整日飲酒作樂的青少年，政府透過借貸支付薪資，使得缺乏現金的消費者購買力降低。為穩定蒙古貨幣，蒙古央行18日宣布調升基準利率，從10.5%升至15%。法國外貿銀行資深經濟學家（Trinh Nguyen）指出，若蒙古貨幣持續走弱，進口成本提高與通膨將同時發生，蒙古的外匯存底會更少。
超寬鬆利率政策 債務飆升
外媒報導，蒙古就像一面鏡子，映照著全球經濟的趨向。金牛財富顧問基金執行董事普萊斯（Michael Preiss）向CNBC表示，蒙古的動盪反映出全球央行「超寬鬆」的利率政策，帶來債務飆升，他補充，「幾年來的低利率使得人們大量借錢，但即使在這樣的低利率之下，人們仍無力還債」。
專家剖析，依蒙古的現況，向IMF求援將是必要的，上一次蒙古獲得IMF救助是在2009年。荷蘭國際集團（ING）亞洲研究主管師康迪天（Tim Condon）表示，即使獲得IMF的援助，並不代表結束一切苦難，他表示，雖然蒙古並非初次與IMF接觸，但若談判破裂，將引發蒙古無法償還債務的危機。
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標題：過度仰賴單一產業 蒙古經濟崩盤
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