〈熱門族群〉鴻夏戀齊步走 鴻家軍慶祝行情發亮
2016-08-29
〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）正式入主夏普，戴正吳出任夏普首位台灣人社長，鴻家軍上演熱鬧慶祝行情，其中以接獲夏普訂單的廣宇（2328）漲勢最為凌厲，連續3天漲停，至於乙盛－KY（5243）董事長原是戴正吳，也因「戴桑概念」放量大漲，台揚（2314）、建漢（3062）同步上攻，就連第2季財報三率三降的鴻海股價也逆勢大漲，鴻家軍成為上週台股最閃亮的明星。
鴻海將在9月2日除權息，無懼外資連日賣超，鴻海狹著成功入主夏普效應，繼夏普股價飆漲後，鴻海終於出現慶祝行情，並為除權息預做暖身，鴻海旗下多家公司漲勢更是強悍，廣宇因認列上海漢陽光電開發案投資收益，第2季轉虧為盈，加上初步承接台灣夏普光電部分相關零組件訂單，引發市場短線買盤瘋狂搶進，近一個月股價漲幅接近一倍，上週更連續3個交易日亮燈漲停。
戴正吳要讓夏普2年內轉虧為盈，勢必把生產製造轉到鴻海集團相關公司，除了廣宇已經接到夏普訂單之外，據了解，乙盛-KY本月起也開始小量出貨夏普電視機構件，法人看好第3季營收可望挑戰新高，隨著電視、雲端、車用、3C訂單增溫，下半年營收將逐季成長。
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