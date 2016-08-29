〈熱門族群〉晶圓代工廠撐腰 矽晶圓廠出貨旺

2016-08-29

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工進入產業旺季，12吋晶圓代工產能需求尤其旺，帶動矽晶圓廠崇越科技（5434）、環球晶（6488）與台勝科（3532），第3季營運動能加溫，營收與獲利可望皆較上季成長。

晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠非蘋陣營與蘋果新機拉貨強勁，12吋廠28奈米、16奈米製程產能吃緊，預估第3季合併營收達2540到2570億元、季增14.5%到16%，7月營收雖較預期低，但市場估8、9月單月營收可望持續上揚，單季創營收歷史新高。

聯電第3季晶圓出貨將季增2%到3%，其中12吋廠的28奈米占營收估將達20%或更高，40奈米需求穩定，營收小幅成長可期，8吋需求因客戶組合及市場變化而微幅下降。

此外，中國積極推動半導體業，中芯、華虹、三星、海力士等晶圓廠，也帶動矽晶圓需求增加。

受惠客戶拉貨需求，崇越科技第2季合併營收以61.4億元創單季營收歷史新高，季增達11.55%、年成長達35.6%，稅後盈餘2.99億元，每股稅後盈餘1.84元，獲利也創單季新高。

法人估崇越來自光阻、石英、矽晶圓等產品需求暢旺的挹注，第3季營運將續成長。

環球晶第1季營運淡，第2季營收39.03億元，季增7% ，稅後淨利4.52億元，單季大幅成長57%，每股稅後盈餘1.22元。環球晶預估第3季營收與獲利都可比上季略佳，下半年也將比上半年好。

環球晶日前宣布透過子公司以6.83億美元（約新台幣215.77億元），收購SunEdison Semiconductor（SEMI）全數普通股和淨負債，收購案預計今年底完成，屆時將成全球第3大半導體矽晶圓供應商，此利多激勵環球晶近1週股價漲幅逾1成。

台勝科第2季合併營收26.68億元，季增5.2%，稅後盈餘達2.43億元，每股稅後盈餘0.32元。法人估第3季逢旺季，晶圓出貨將顯著增多，營收與獲利都可望進一步推升。