| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 財經

〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到

2016-08-29

〔記者陳梅英／台北報導〕面板最近缺貨情況超乎預期，尤其三星年底將關閉一座7代線，影響大尺寸面板產能約4%，由於三星該廠主要生產40吋電視面板，為了及早因應，國際品牌廠擔心缺貨，提前固樁，包括友達（2409）、群創（3481）大尺寸產能幾乎都被包滿，這一波面板全面缺貨至少延續到年底，甚至明年上半年在中國新增產能尚未開出前都會是吃緊情況。

電視面板大缺貨，產能也進一步排擠到IT面板，使得顯示器、NB面板價格全面大漲，中小尺寸面板尤其是手機面板，受到去年華映關閉一座4.5代線影響，從年初就缺到現在，價格持續看漲不回，也因此，友達、群創董座彭双浪、王志超都說，面板全面都缺，有錢也拿不到。

彭双浪就表示，上一次有錢也拿不到（面板）是在2007年，當年的友達稅後純益是564.75億元，每股稅後盈餘高達7.22元，等於每天開門就賺進1.5億元，群創、奇美電尚未合併，奇美電那年的每股稅後盈餘6.51元也令人驚艷，只是如今時空背景大不相同，即使產能已經滿載，友達、群創可能才剛要賺錢。

廣告
  • 友達。

    友達。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 友達 熱門族群 群創 面板
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
超下飯‧三杯小卷
南瓜豆腐佐三杯醋
當季食材‧綠竹筍
正確用油觀念
轉寄

標題：〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月29日‧星期一‧丙申年七月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.