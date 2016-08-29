〈熱門族群〉面板全面大缺貨 有錢也拿不到

2016-08-29

〔記者陳梅英／台北報導〕面板最近缺貨情況超乎預期，尤其三星年底將關閉一座7代線，影響大尺寸面板產能約4%，由於三星該廠主要生產40吋電視面板，為了及早因應，國際品牌廠擔心缺貨，提前固樁，包括友達（2409）、群創（3481）大尺寸產能幾乎都被包滿，這一波面板全面缺貨至少延續到年底，甚至明年上半年在中國新增產能尚未開出前都會是吃緊情況。

電視面板大缺貨，產能也進一步排擠到IT面板，使得顯示器、NB面板價格全面大漲，中小尺寸面板尤其是手機面板，受到去年華映關閉一座4.5代線影響，從年初就缺到現在，價格持續看漲不回，也因此，友達、群創董座彭双浪、王志超都說，面板全面都缺，有錢也拿不到。

彭双浪就表示，上一次有錢也拿不到（面板）是在2007年，當年的友達稅後純益是564.75億元，每股稅後盈餘高達7.22元，等於每天開門就賺進1.5億元，群創、奇美電尚未合併，奇美電那年的每股稅後盈餘6.51元也令人驚艷，只是如今時空背景大不相同，即使產能已經滿載，友達、群創可能才剛要賺錢。