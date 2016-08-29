〈熱門族群〉生技股好冷清 只剩新股撐場面

2016-08-29

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股沉寂多時，跟大盤相較，上櫃生技指數竟然還創下3個月來新低，顯示市場人氣渙散，而且日前新掛牌的指標股—藥華（6446）、益安（6499），掛牌後蜜月行情不如預期，上週股價都創掛牌後新低，法人悲觀預期生技股今年恐怕難有表現。

不過近期仍持續有生技股等著掛牌上市櫃，晟德（4123）轉投資的順藥（6535），去年8月該公司研發的創新藥物—長效止痛針劑LT1001完成三期臨床並解盲成功，順藥總經理黃文英表示，LT1001已經向台灣TFDA提出新藥查驗登記，預估最快明年第一季可以拿到藥證。

黃文英表示，LT1001去年解盲成功後，12月將台灣市場授權給安美集團旗下的英特瑞生醫，該合約總金額達1億元；並在今年6月成功授權中國海科集團旗下的上海新探創投，授權金也於6月入帳，貢獻營收及上半年獲利。

順藥預計9/5-7舉行競拍，承銷價可能落在50-55元之間，暫定上櫃掛牌日為9/26。

除了順藥之外，9月掛牌的還有生展（8279）及岱宇（1598）。生展為生達（1720）子公司，主要業務來源為保健食品及發酵原料藥等，其中保健食品佔營收比重約為66%、原料藥為13%。生展董事長陳威仁表示，今年上半年雖有南科新廠折舊影響，但因利率較高的原料藥開拓新市場，營收較去年同期成長達5成，因此帶動上半年每股稅後盈餘2.06元，仍較去年同期成長。

陳威仁指出，目前生展銷售的原料藥為治療細菌感染的皮膚外用抗生素—Mupirocin，雖然該藥全球市場僅有2億美元，但只有4家穩定的供貨商，生展去年市占率為8%，但今年初取得美國FDA的DMF number，未來可望搶佔歐美等先進國家市場，另外隨著印度、中東、東南亞等地市場逐漸打入，因此預估今年營收佔比將可增至10%，下半年原料藥成長幅度將不亞於上半年。