〈熱門族群〉中信、兆豐攪亂一池春水 金融股市場矚目

2016-08-29

〔記者盧冠誠／台北報導〕金融股上週成為台股最受矚目的族群，除身陷洗錢疑雲的兆豐金（2886）外，為力抗潤泰集團總裁尹衍樑，市場傳出中信金（2891）打算結盟國泰金（2882）。

兆豐金、中信金、國泰金這三大國內舉足輕重的金控，分別是公股企金、民營消金，以及壽險等領域龍頭，而兆豐金又身兼多項外匯獨佔業務，並擔任台灣的美元、歐元清算行。

兆豐商銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，衝擊兆豐金上週一遭重罰後首個交易日，股價大跌超過6％，市值蒸發逾200億元。

由於金控半年報本月底前公告即可，兆豐金已把罰款認列至第二季，但事情恐怕沒這麼快結束，除了正接受檢調調查中，資深政府官員說，根據過去經驗，美國州級主管機關懲處後，聯邦級主管機關也會開罰，且規模恐怕不會比州級低。

至於最近爆發經營權之爭的中信金，不斷有市場消息面傳出，先是中信金找富邦金（2881）、國泰金、元大金（2885）求援，打算共同對抗尹衍樑陣營，後又有中信金擬結盟國泰金。

台新投信投資長莊明書表示，中信金方面，可觀察是否因股權爭議，相關金控的合縱連橫，進而帶動整體金融股表現；而兆豐金遭紐約監管機構質疑洗錢案，可能將使整體金融業增加法令遵循作業或人事成本，則是較為不利的因素。

莊明書指出，金融股後市表現主要觀察國內外央行的政策動向，以及中信金、兆豐金事件後續的發展；就美國聯準會（Fed）而言，市場目前普遍共識是12月將升息，這有利於持有美元資產較多的金融股，尤其是壽險公司，因為在利率緩步走高的過程中，可望提升未來的債券收益率，增加獲利水準。

至於國內的中央銀行，莊明書認為，經過連續4季調降政策利率半碼（0.125個百分點）後，預期今年再降息機率不高，亦有助於銀行族群存、放利差不致繼續惡化。