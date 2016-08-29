志氯買主遲未付款 中石化跨海提告

2016-08-29

〔記者張慧雯／台北報導〕中石化昨（28）日公告，今年4月將志氯持股以每股高達600元、總售價1億美元賣給美商Georgia Gulf Corporation（GGC），但GGC又把股權賣給Axiall Corporation，孰料，Axiall卻遲遲未履約，中石化跨海提告，向美仲裁委員會對Axiall Corporation提出仲裁。

中石化總經理余建松表示，志氯股份預計移轉給Axiall，而Axiall應付1億美元，但經過中石化多次發函催告後，Axiall仍以各種理由拖延，致使中石化無法獲得應有價款，不得已依據原協議之規定，對Axiall違約行為提起仲裁。

余建松也說，未收到價款前志氯股份當然還在中石化手中，對公司來說並無損失、財務不受影響。