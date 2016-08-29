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閉鎖期才剛過 庫克大幅賣出蘋果持股

2016-08-29

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據蘋果向美國證管會（SEC）申報的文件，蘋果執行長庫克上週出售了33.4萬股蘋果股票，價值高達3600萬美元，為他2011年接任執行長以來最大筆售股。庫克2015會計年度的薪水加分紅達1000萬美元。

庫克擔任蘋果執行長已有5年時間，他先前獲得的126萬股限制性股票，閉鎖期已經屆滿。而包括原先持有的股票在內，庫克仍持有蘋果股票131萬股，以上週五收盤價計算，總值約1.4億美元。未來幾年，庫克還能領到350萬股限制性股票。

庫克先前獲得的126萬股限制性股票，包括擔任執行長5年的98萬股，以及過去3年蘋果股價表現優於史坦普500指數成分股前3分之1，而額外獲得的28萬股。

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  • 蘋果執行長庫克出售33.4萬股蘋果股票，價值高達3600萬美元，為他2011年接任執行長以來最大筆售股。（美聯社）

    蘋果執行長庫克出售33.4萬股蘋果股票，價值高達3600萬美元，為他2011年接任執行長以來最大筆售股。（美聯社）

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