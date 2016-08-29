閉鎖期才剛過 庫克大幅賣出蘋果持股
2016-08-29
〔編譯盧永山／綜合報導〕根據蘋果向美國證管會（SEC）申報的文件，蘋果執行長庫克上週出售了33.4萬股蘋果股票，價值高達3600萬美元，為他2011年接任執行長以來最大筆售股。庫克2015會計年度的薪水加分紅達1000萬美元。
庫克擔任蘋果執行長已有5年時間，他先前獲得的126萬股限制性股票，閉鎖期已經屆滿。而包括原先持有的股票在內，庫克仍持有蘋果股票131萬股，以上週五收盤價計算，總值約1.4億美元。未來幾年，庫克還能領到350萬股限制性股票。
庫克先前獲得的126萬股限制性股票，包括擔任執行長5年的98萬股，以及過去3年蘋果股價表現優於史坦普500指數成分股前3分之1，而額外獲得的28萬股。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 原民童拾狗不昧 請遊客轉交警方卻被暗槓
- 警尋失竊手機 人高草叢內發現「現代原始人」
- 有暴鯉龍…300機車停路中央
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Government welcomes Vatican-China dialogue: official
- 抗議種族歧視 美式足球員 奏國歌時拒起立
- 中一中新校門像酒店? 評價兩極
- 李登輝：我只剩5年能為台灣貢獻
- 【藝文短訊】 長篇小說創作發表專案
- 反制中國潛艦 我將購美先進重型魚雷
- 命中註定？謝淑薇美網女雙首戰宿敵詹家姊妹！
- 美選剩70天 川普選情告急
- 打出真實力 葉君璋︰改採經典賽用球
- 美網今晚開火 謝淑薇首戰莊佳容搭檔
- 徹夜喝酒 載4友人撞爛車
- 夜來愈熱 興達港情人碼頭瘋抓寶
- 「老老師」退而不休 考證照再回校支援
- 哈利波特變喪屍 「怪物狂歡節」屍控
- 刑案現場SOP… 假的
- 營養午餐食安升級 高市小漲3元
- 鏗鏘集》保險箱裡的寶
- 整合移民挑戰 德國總理副總理針鋒相對
- 《花蓮市長當選人》魏嘉賢謝票 續推未完成市政
- 懷疑對家打放水牌 莊家押人逼吐380萬
- 08/29 各報重點新聞一覽
- 〈旅遊的滋味〉沉醉米克諾斯島風光
- 法拉利GTC4Lusso 國內上市開賣
- 想退伍等太久 陸軍特戰兵墜樓亡
- 西門町酒吧大火 險波及紅樓
- 中興分局治抓寶亂象 訂SOP、裝寶可夢雷達
- 貓拓／做東西的人
- 〈異同OPEN講〉多元性別教育 望及早落實
- 林智勝失誤掉分 逆轉轟道歉
- 茲卡攻陷新加坡 暴增41例本土感染
- 隊友打強心針 羅國龍「轟」破僵局
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Researchers harness power of the sea
- K歌變K人 10人亂鬥3傷
- 梁詠琪來台開唱 女兒玩偶伴登台
- 地方爭建活動中心 林右昌：盡量不花錢
- 拿女友賣身錢打電動 情侶警所撕破臉
- 三指伏地挺身 7旬阿公不認老
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：閉鎖期才剛過 庫克大幅賣出蘋果持股
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分